Europarlament podporil prísnejšie klimatické ciele: Čo musí Slovensko zmeniť do roku 2030

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) podporili prísnejšie klimatické ciele do roku 2030.

Environmentálna organizácia Greenpeace očakáva, že Slovensko podporí zníženie emisií o 65 percent do desiatich rokov. Informovala o tom hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová. Europoslanci vo štvrtok (10. 9.) podporili zvýšenie cieľa znižovania emisií do roku 2030 o 60 percent z terajších 40 percent. Výbor pre životné prostredie EP podporil aj vznik nezávislého vedeckého orgánu, tvrdí Greenpeace.

Orgán bude monitorovať Európsku úniu (EÚ) pri dosahovaní klimatických cieľov a zrušenie dotácií do fosílnych palív do roku 2025. "Po EP bude rada na členských štátoch. Keďže tri zo štyroch koaličných strán pred voľbami prisľúbili podporiť zníženie emisií až o 65 percent do roku 2030, očakávame, že svoje sľuby dodržia a Slovensko podporí ten najambicióznejší návrh na stole," povedala programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Fábry hovorí, že rozhodnutie je prvým náznakom toho, že európski lídri upravujú návrhy podľa vedecky podložených dát. Je podľa neho nevyhnutné, aby sa znečisťovateľom postavili všetky inštitúcie a členské štáty EÚ. "My už naozaj nemáme čas na nesplnené sľuby. Dôsledky klimatickej krízy pociťujeme už dnes, či už vo forme silných prívalových dažďov, sucha alebo horúčav. Je čas konať," podotkla Juríková.

Výbor pre životné prostredie podľa Greenpeace tiež podporil záväznosť uhlíkovej neutrality pre všetky štáty EÚ či predloženie klimatických cieľov pre rok 2040. Organizácia pripomenula, že o aktualizácii klimatických cieľov budú členské štáty hlasovať neskôr na jeseň.