Odlesňovanie amazonského pralesa dosiahlo v máji rekordné čísla: V ďalších mesiacoch to má byť ešte horšie

Ekológovia varujú, že rok 2020 bude najhorším rokom amazonského dažďového pralesa a bude dokonca horší ako rok 2019, keď jeho porasty devastovali lesné požiare.

"Stojíme pred scenárom totálnej katastrofy pre Amazonku," uviedla v piatok Mariana Napolitanová, vedecká riaditeľka brazílskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).

Podľa brazílskeho Národného inštitútu pre výskum vesmíru (INPE) bolo v máji odlesňovaním zničených ďalších 829 štvorcových kilometrov dažďových pralesa, čo je v porovnaní s vlaňajším májom nárast o 12 percent. Ide súčasne o najhoršiu májovú bilanciu od augusta 2015, keď sa začalo s touto evidenciou.

Od začiatku roka bola odlesnená plocha s rozlohou viac ako 2000 kilometrov štvorcových, čo je o 34 percent viac ako za rovnaké obdobie roku 2019.

Tieto údaje sú o to znepokojujúcejšie, že ešte nezohľadňujú obdobie sucha, ktoré má zvyčajne za následok lesné požiare. Toto obdobie sa začína v júni. Amazonský environmentálny výskumný inštitút (IPAM) odhaduje, že do augusta by ľahnúť popolom mohlo až 9000 km2 už vyklčovaného lesa.

Odlesňovanie regiónu sa zintenzívnilo, odkedy sa prezident Jair Bolsonaro minulý rok ujal moci. Environmentalisti tvrdia, že Bolsonaro svojou politikou a rétorikou tieto nelegálne aktivity ešte viac podporuje - aj tým, že v chránených oblastiach požaduje legalizáciu poľnohospodárskych aktivít či ťažobných činností.

Súčasná pandémia vyvolaná koronavírusom SARS-CoV-2 situácii tiež neprospieva, keďže sa znížila štátna kontrola oblastí. Vzhľadom na krízu v zdravotníctve majú totiž úrady v Brazílii menej ľudských a finančných prostriedkov na ochranu životného prostredia. "Vláda už preukázala, že jej sú ľahostajné životné prostredie i životy Brazílčanov," uviedla vo vyhlásení Cristiane Mazzettiová z organizácie Greenpeace.

Agentúra AFP dodala, že minister životného prostredia Ricardo Salles koncom apríla na vládnom zasadnutí uviedol, že chce využiť "skutočnosť, že médiá sú sústredené na koronavírus", a presadiť schválenie reforiem a zmiernenie pravidiel - najmä tých, ktoré sa týkajú ochrany Amazonky.