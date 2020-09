Jeho vzorom je legendárny Cancellara: Mladý Švajčiar je senzáciou Tour de France

Je to jeho prvá Grand Tour, no počína si na nej ako starý "mazák". Dvadsaťdvaročný švajčiarsky mladík Marc Hirschi bol už dvakrát veľmi blízko triumfu na a do tretice sa už tešil z etapových vavrínov.

V cieli mal obrovskú radosť a niet sa čo čudovať, bolo to jeho premiérové víťazstvo medzi profesionálmi a hneď na slávnej Tour de France.

Hirschi nie je medzi širšou verejnosťou príliš známy, no odborníci o jeho talente vedeli už dlho. V roku 2017 podpísal zmluvu s rozvojovým tímom BMC, o rok si ho na "farmu" vybrali predstavitelia Sunwebu a on sa im odvďačil perfektne, keď vyhral cestné preteky v kategórii do 23 rokov na ME v Brne aj na MS v Innsbrucku. Sunweb si ho ihneď upísal na ďalšie tri roky už v najvyššej kategórii.

V nej predviedol niekoľko kvalitných výkonov, no premiérový triumf si odložil na najslávnejšie podujatie. Ak by mu prijalo viac šťastia, mohol mať rovno tri. V druhej etape sa dostal do úniku s Julianom Alaphilippeom a Adamom Yatesom, na páske v Nice ho zdolal Francúz. V horskej 9. etape sa odhodlal k dlhému úniku, no na posledných kilometroch ho dostihli Slovinci Tadej Pogačar a Primož Roglič a v špurte bral tretie miesto. No vo štvrtok už našiel správny recept na víťazstvo, keď zaútočil na poslednom kopci a v Sarrane si pripísal prvý triumf.

"Je to neuveriteľné, pretože som bol dvakrát už tak blízko. Popravde som dnes neveril, že to dokážem, pretože to bolo otvorené. Pochyboval som, pretože boli blízko a v hlave som mal obrázok z tých dvoch predošlých etáp. Až na poslednom kilometri som začal veriť, že sa to môže podariť. Je to moje prvé profivíťazstvo a hneď na Tour - nemohlo to byť lepšie. Je to ako sen, cítim sa neskutočne," citovala ho oficiálna stránka.

Hirschi prišiel na Tourvo výbornej forme, dokázal, že vie jazdiť výborne v kopcoch i na zjazdoch a nerobí mu problémy ani ťahať dlhé úseky osamote. V ďalších etapách by tak mohol opäť zabojovať o popredné priečky. "Dodalo mi to veľa sebadôvery. Je to fantastické. Chcel som sa dostať do brejku už skôr, no potom sme počkali na záverečné stúpanie. Moji tímoví kolegovia to súperom sťažili a potom som zaútočil," povedal.

Hirschi zároveň zaznamenal prvé švajčiarske víťazstvo po ôsmich rokoch, naposledy viala na Tour helvétska zástava po triumfe Fabiana Cancellaru v prológu v roku 2012. A bývalý vynikajúci klasikár má veľkú zásluhu na výhre svojho mladého krajana, pôsobí totiž ako jeho agent a poradca. "Pomohol mi ako pretekárovi aj ako človeku. Sme v dosť úzkom kontakte," dodal Hirschi.