Dočká sa vykúpenia? Bale má po rokoch dovolenie odísť, Real už určil sumu pre kupcu

Nekonečná sága údajného odchodu Garetha Bala z Realu Madrid opäť nesie znaky toho, že sa tak stane.

Týždeň po tom, čo 31-ročný Walesan naznačil svoj zámer vrátiť sa do Premier League, prišiel denník Mundo Deportivo so sumou, ktorú musí zaplatiť potenciálny záujemca - 25 miliónov eur. Pre zaujímavosť Bale prišiel do Realu Madrid v roku 2013 z Tottenhamu Hotspur a kráľovský veľkoklub to stálo 100 miliónov eur. Informuje o tom aj portál ORF.

Osemdesiatpäťnásobný waleský reprezentant už pred časom vypadol zo základnej zostavy trénera Zinedina Zidana a v uplynulej majstrovskej sezóne si v La Lige pripísal iba 16 štartov a 2 góly.Čínsky klub Ťiang-su Su-ning mu núkal týždenný plat vo výške milión eur, no prestup stroskotal na tom, že Španieli požadovali vysoké odstupné. Podľa britských médií Bale v Madride zarábal 17 miliónov eur ročne, čo pre klubový rozpočet znamená veľkú záťaž.