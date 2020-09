Sexi poľovníčka Petra rada pózuje so skolenými zvieratami: Ľudia nás majú za vrahov!

Učarovala jej mužská záľuba. Vyštudovaná lesníčka Petra Krchňavá (31) z Vinice (okr. Veľký Krtíš) sa roky venuje poľovníctvu a svoje úlovky uverejňuje na sociálnej sieti.

Tam sa jej pózovanie pri skolených zvieratách nestretáva vždy s vrelou reakciou a niektorí neprajníci jej želajú rovnakú smrť. Mladá a krásna žena však tvrdí, že prírodu nadovšetko miluje a snaží sa ju chrániť. Za záchranu ohrozených tetrovov bojuje vlastnou kolekciou sexi spodnej bielizne. Sympatická Petra si základy lovu osvojila už ako dievča, keď ju do lesa brával otec, ktorý jej vštepil rešpekt k prírode.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

V tmavých hustých porastoch sa tak s neochvejnou istotou pohybovala už ako 6-ročná, no vždy blízko milujúceho otca. Ani v puberte ju láska k lesom neopustila a v 18-tke si urobila všetky potrebné skúšky na poľovníctvo. Odvtedy sa mu neprestajne venuje. Neznesie pohľad na haldy neporiadku povaľujúceho sa v prírode, a preto dobrovoľne zbiera smeti v lesoch a na pastvinách.

„V prírode trávim každú voľnú chvíľu. Chodím prikrmovať zvieratá, nosím im vodu, zachraňujem srnčatá pred žatvou, či zbieram smeti. Poľovníctvo nie je len o zabíjaní, ako si ľudia myslia, majú nás len za vrahov. Chcem preto ukázať, o čom poľovníctvo vlastne je,“ prezradila krásna blonďavá poľovníčka, ktorá má vo svojej zbierke viacero zbraní.

Radí aj mužom

Chodí loviť aj do okolitých krajín a hovorí, že poľovačka je súčasť kolobehu života. Poľovníci si zvieratá vychovajú tak ako farmári. „Keď sa o lesnú zver staráme my, prosperuje a neubúda,“ odhalila Petra, pre ktorú je poľovníctvo opradené aj istým tajuplným aspektom, pretože v lese nikdy netuší, čoho sa dočká a aké zvieratá stretne. Napriek tomu, že poľovníci udržiavajú pomer zveri v rovnováhe, občas si vypočuje aj nepríjemné slová.

„Ulovila som kamzíka a vtedy to komentovali dámy, že som ohava a zaslúžila by som si rovnakú smrť,“ opísala nenávistný komentár. Útle žieňa sa však v takmer mužskom kolektíve poľovníkov cíti dobre. „Chlapi ma medzi seba prijali a vážia si ma. Dokonca si nechajú aj poradiť, keďže sa poľovníctvu venujem veľa rokov. Myslím si, že inšpirujem veľa mladých, ktorí mi píšu. Práve to je to pozitívne, prečo to robím,“ ozrejmila lesníčka, ktorá si pre časovo náročnú záľubu zatiaľ nenašla priateľa. Nápadníkov má však veľa... Len na sociálnej sieti ju sleduje približne 40-tisíc používateľov. Lovkyňa v súčasnosti dokonca tvorí s najväčším poľovníckym združením vlastnú kolekciu spodnej bielizne, kabeliek a topánok so zámerom venovať výťažok z predaja na zriadenie záchrannej stanice tetrova.