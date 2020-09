Krvavú záľubu krásnej Slovenky si všimli v zahraničí: Petra dostáva vyhrážky smrťou!

Všimli si ju v zahraničí! Denník Daily Mail napísal o slovenskej poľovníčke Petre Krchňavej (31).

Odhalila, že ju ľudia na sociálnych sieťach osočujú a vyhrážajú sa jej, že by mala byť zabitá ako zvieratá na fotkách. Petra však tvrdí, že prírodu miluje a robí všetko pre to, aby sa zvieratám žilo dobre.

Lesná inžinierka Petra (31) pôvodom z Vinice (okr. Veľký Krtíš) sa dostala na zahraničné spravodajské weby. Prezradila, že sa jej ľudia na internete vyhrážajú, a do komentárov píšu, že by mala byť zabitá rovnako ako zvieratá, s ktorými sa fotí. Čo však nevedia, je, že sa to skoro stalo! Len 80 metrov od nej zasiahla rana jej kolegu a bol na mieste mŕtvy. Po tomto traumatizujúcom zážitku si dala od poľovania pauzu, no do lesa chodila o to viac.

K poľovníctvu ju priviedol jej otec Peter (56) a venuje sa mu už 13 rokov. Snaží sa vysvetliť ľuďom, že to nie je len o zabíjaní. Cez zimu prikrmuje zvieratá, v lete im roznáša po lese vodu alebo sa stará o choré jedince. Vysvetľuje, že riadený odstrel ovplyvňuje pohlavné zloženie stáda, čo ho zachováva pre ďalšie generácie. Taktiež robí kempy pre malé deti, kde ich učí láske k prírode. „Lov nie je nikdy iba o love. Je do toho vloženého veľa času, energie a starostlivosti, ale to si ľudia neuvedomujú,“ hovorí poľovníčka.

„Ľudia mi želali rovnakú smrť ako zvieratám, ktoré som ulovila. Myslia si, že to robím pre zábavu, čo nie je pravda,“ dodáva. Priemerne na starostlivosť o zvieratá v lese minie skoro 2 000 eur každé dva týždne a všetky peniaze idú z jej vlastného vrecka. Taktiež vytvorila špeciálnu edíciu oblečenia, ktorého predajom zbiera peniaze na ochranu ohrozeného tetrova hlucháňa.