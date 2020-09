Slováci boli blízko senzácie, no na záver všetko pokazili: Zbabrali sme to, zhodujú sa mladíci

Dokonalá krádež! Mladí futbalisti Švajčiarska boli v Nitre na pokraji prehry, ale nakoniec im pod Zoborom spadli všetky tri body do lona.

Aj zásluhou slovenského súpera, ktorý mal všetko vo vlastných rukách – viedol 1:0 a posledných 20 minút hral presilovku. Ani to nestačilo.

Helvéti vyrovnali štyri minúty pred koncom z pokutového kopu a v nadstavenom čase strhli víťazstvo 2:1 na svoju stranu. Kapitán Slovákov Christián Herc sledoval hororový záver kvalifikačného súboja ME 2021 už len z lavičky, kde sa neveriacky prizeral neskutočnému obratu.

„Poučili sme sa z chýb po prehre vo Švajčiarsku. Každý z nás pristúpil k odvete lepšie. Vyleteli sme na nich a pokojne sme mohli vyhrať. Na konci sme to všetko pokazili. Môžeme si za to sami. Príliš sme sa stiahli dozadu a súper zacítil šancu. Nabral sebavedomie, premenil penaltu a zrazu bol na koni,“ opisoval rozhodujúce momenty.

Prirovnal ich k vlaňajšku, keď sa na rovnakom štadióne v závere vytrápili proti Gruzínsku. Vtedy pod vedením trénera Adriána Guľu viedli 3:1, mali na ihrisku o jedného hráča tiež viac a predsa inkasovali a vo finiši sa triasli o víťazstvo.

„Nedostatky zo Švajčiarska sme si zobrali k srdcu. V odvete to bol dobrý výkon. Až na ten záver.“ Herc je kmeňovým hráčom anglického Wolverhampton Wanderers. Ešte v ňom neodohral ani jeden zápas a už tri roky kočuje po hosťovaniach. Z Dunajskej Stredy zamieril do Plzne, kde sa nepresadil. Od tejto sezóny si oblieka dres Karvinej, ktorú vedie slovenský tréner Juraj Jarábek. Zatiaľ stihol vybehnúť na pár minút vo víťaznom súboji v Opave. „Pôsobenie v Plzni bolo pre mňa sklamaním, ale už som to hodil za hlavu. V Karvinej mám šancu hrávať pravidelne. Chcem výkonmi pomôcť mužstvu,“ dodal Herc.