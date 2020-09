Futbaloví tréneri reagujú na výbuchy reprezentácie v Lige národov: Drsné odkazy Hapalovi!

Prehra s Českom a remíza v Izraeli rozvírili vášne.

Aj preto, lebo výbuchy v týchto zápasoch prišli po výkonoch, ktoré nezodpovedajú úrovni a dôležitosti reprezentácie. Kritika a hnev fanúšikov sú o to väčšie, že hráči po výlukách v kluboch kvôli pandémii koronavírusu očividne nešli na maximum a bojovnosť i nasadenie nechali v kabíne.

Pod dva ustráchané výkony sa podpísalo veľa faktorov – neštandardný režim v kluboch, slabá fyzická pripravenosť, nedostatok hernej praxe či viacero chýbajúcich hráčov. Nespokojní priaznivci žiadajú hlavu trénera Pavla Hapala.zdôraznil pre Nový Čas bývalý kouč repre Jozef Jankech. Hapal má zmluvu do konca kvalifikačného cyklu. Účet sa bude robiť až po baráži o ME.Ak áno, budeme mať čas na to, s kým na turnaj pôjdeme.“

Ani prvý tréner slovenskej dvadsaťjednotky Milan Lešický si nemyslí, že témou dňa je výmena trénera. Najbližšia priorita sa volá baráž s Írskom. „Mladší hráči ešte nedozreli a možno väčšina z nich ani nedozreje. Do toho prišla pandémia. V kádri sa objavili noví hráči a aj iluzórna snaha hrať podľa moderny. Nasledoval herný výbuch s Čechmi a strata sebadôvery s Izraelom. Proti Írom rovnaké chyby neurobíme, pretože múdry sa z chýb poučí. Verím, že sme múdri.“

Tréner Ladislav Molnár tvrdí, že keď sú výsledky neuspokojivé, kritika je na mieste.Teraz, keď sa reprezentácii nedarí a hra nie je veľmi pohľadná, sa nájde dosť veľa kritikov, ktorí by mu to radi spočítali.“

Jozef Jankech (82): Reprezentácia nejde dobrou cestou

Naša reprezentácia nejde dobrou cestou. Hapalovi som fandil na začiatku, lebo dával veľa príležitostí mladíkom z dvadsaťjednotky. Jeden reprezentačný tréner sa nemôže vyhovárať na to, že nemá s kým hrať. Na každý post musí mať alternatívu. Dôležitá je aj kvalita. Formu hráča na zraze nezlepší. Neviem, či by teraz pomohla výmena trénera. Ani neviem, koho by tam dali.

Prax dokazuje, že úspešní tréneri dospelých boli v minulosti väčšinou problémoví hráči, tak trochu gauneri. Takí aj lepšie znášajú psychický tlak, ktorý je teraz na reprezentáciu veľký. Hapal to má o to ťažšie, že nastúpil v čase začiatku generačnej výmeny, po ktorej vždy nasleduje pokles výkonnosti. Veľmi sa spoliehal na dvadsaťjednotku a starší hráči to asi cítili ako krivdu.

Ladislav Molnár (59): Prečo nemá oblek?

Za výsledky je vždy zodpovedný tréner. Hapal je dosť skúsený a inteligentný na to, aby sám dokázal zhodnotiť situáciu, v akej sa nachádza spolu s reprezentačným mužstvom. Šéf realizačného tímu najlepšie vie, aké opatrenia má urobiť na zlepšenie vecí. Mne sa na ňom napríklad nepáčilo to, že nebol v obleku. Tričko mal síce vkusné, ale mohol mať oblek.