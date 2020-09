Krampol prezradil dlhoročné tajomstvo: S Menzelom sa delili o frajerku, chúlostivé stretnutie u nej doma!

Zahľadeli sa do tej istej ženy!

Správa o smrti oscarového režiséra a herca Jiřího Menzela († 82) zasiahla nielen umeleckú obec, ale celé Česko a Slovensko. Za umelcom smútia aj jeho milovaní kolegovia a spolupracovníci. Herec Jiří Krampol (82) prezradil o kolegovi jednu vec, ktorú vedel len málokto.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Menzel odišiel do neba v sobotu večer, keď podľahol vážnym zdravotným problémom. Chýba nielen rodine, ale aj priateľom a spolupracovníkom. Jiří Krampol zaspomínal na dávnu minulosť, kedy obaja drali rovnaké lavice. „Chodili sme do jednej školy. S Menzelom sme veľakrát sedeli a strašne sme si rozumeli, ale nebol som typ herca, ktorý by mu zapadal do jeho filmov. Nebolo to tým, že by proti mne niečo mal, len to nejako nedopadlo,“ povedal českému portálu extra.cz Krampol.

Umelcov dokonca spájala jedna žena. „Jirka bol v niektorých veciach zvláštny. Kedysi sme dokonca mali dohromady rovnakú ženu. Raz sme sa u nej stretli. Nebolo to nenávistné, on džentlmensky odišiel. Iba tam viselo vo vzduchu také to ,prepáč, no‘. Srdečne sme sa potom vždy zdravili. Bol to niečím divný vták, ale skvelý,“ dodal herec.