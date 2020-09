Nevýrazný Izrael vydrel proti Slovensku cennú remízu: Hapalovi zverenci nezvládli záver zápasu

Slovensko nezvládlo ani druhý zápas Ligy národov, keď iba remizovali proti domácemu Izraelu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

a Izraelu v úvodnej desaťminútovke dovolili hneď niekoľko dobrých kombinácií. Prvým zákrokom v reprezentačnom drese sa vyznamenal aj brankár Marek Rodák (23).. Zvyšok zápasu Slováci zápas pevne kontrolovali a monotónnemu Izraelu nedovolili v útoku takmer nič. Domáci útočili prevažne prostredníctvom centrov, no kompaktná obrana zblokovala všetky lopty.Do nadstaveného času to vyzeralo tak, že si zverenci Pavla Hapala odvezu domov dôležité tri body, no nestalo sa.. Krátko nato mohli domáci udrieť druhýkrát, no prudkú strelu dokázal Marek Rodák vytlačiť na tyčku., ktorá znamená zostúpenie do skupiny C. Ďalší zápas sa odohrá o mesiac, keď sa Sokoli predstavia na Tehelnom poli proti Škótsku.Oproti zápasu s Českom sa Slováci prezentovali jednoduchšou a priamočiarejšou hrou, ktorá padla na úrodnú pôdu. Spočiatku bolo cítiť akýsi rešpekt, ktorý v tíme zostal práve po zápase s našimi susedmi. Ten však časom opadol.Bola to aj trocha chyba z mojej strany, nezachytil som pohyb hráča, zostal sám pred brankárom. Môžeme byť radi, že to bolo až na konci. Bol to veľmi ťažký zápas, bránili sme väčšinu času,"v pozápasovom rozhovore pre RTVS.