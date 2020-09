Pravidlá legendárneho behu v Košiciach určujú hygienici: Maratón mieru bude tento rok úplne iný

Legendárny beh v tieni koronavírusu.

Polemiky o najväčšom spoločensko-športovom sviatku v Košiciach si organizátori 97. ročníka Medzinárodného maratónu mieru nepripúšťajú ani v najhoršom sne. Scenáre sú však vzhľadom na pandémiu rôzne a hlavné slovo budú mať hygienici.

Riaditeľ podujatia Branislav Koniar pre Nový Čas povedal, že maratón bude, ale podujatie bude iné, na aké sme zvyknutí. „Aj laici pochopia, že v podstate pôjde o šesť oddelených podujatí v priebehu nedele. S oddeleným miestom nástupu a časom štartu. Takisto s obmedzeným počtom ľudí. Hromadné podujatia sú totiž dovolené do počtu tisíc v jednom okamihu.

Pre nás je to kľúčová veta a dodržíme to tak, že naraz tam bude maximálne 900 súťažiacich, lebo do počtu sa rátajú aj usporiadatelia. Pripomínam, že tieto podujatia musia byť časovo od seba oddelené,“ vysvetlil. Všetky sa teda uskutočnia v nedeľu, výnimkou je len sobotňajší minimaratón. A ten bude 3. októbra výlučne na Moyzesovej ulici.

Oddelené podujatia

Celkovo podľa Koniara počítajú so zhruba 4 200 účastníkmi. „No treba si to vysvetliť tak, že naozaj pôjde o oddelené podujatia, aby sme dodržali všetky pokyny a nariadenia,“ vraví. Organizátori nenechávajú nič na náhodu a myslia aj na detaily. Všetko konzultujú na štábe aj s hygienikmi. „Iné budú farby štartovného čísla, sektorov a práve podľa farieb sa dá zorientovať pretekárom a aj divákom,“ pripomenul. Na margo toho, ako to bude s obecenstvom pri trati, keďže v minulosti bežcov povzbudzovali desaťtisíce priaznivcov, uviedol, že v rukách to má regionálna hygienička, no sú dohodnutí.

„Počas štartov obmedzíme exponované miesta na Hlavnej ulici. Zhruba každých 40 metrov pri trati budeme mať usporiadateľa, dobrovoľníka či záchranára, aby dohliadli na dodržiavanie pokynov. Tí sledujú to, aby nedochádzalo k prílišnému zhlukovaniu ľudí,“ opisuje nové pravidlá a dodáva: „Chceme dokázať a ukázať, že aj v tomto období pandémie sa dá zorganizovať veľké, obľúbené a hodnotné podujatie, lebo nikto z nás nebude predčasne hádzať flintu do žita."

V Bratislave len virtuálne

Ďalším populárnym bežeckým podujatím je ČSOB maratón, ktorý sa každoročne koná v hlavnom meste. Tento rok však vzhľadom na situáciu bude mať inú podobu. „Napriek nášmu niekoľkomesačnému úsiliu sa podujatie nakoniec neuskutoční v plánovanej klasickej forme s rozmanitým spektrom bežeckých disciplín, ale uskutoční sa len vo forme virtuálnych pretekov. Do prípravy podujatia sme dali obrovské úsilie a predstavuje pre nás veľký záväzok. Hlavný finančný partner pomôže zastrešiť náklady na presun pretekov do virtuálnej podoby a zároveň uhradí aj náklady na zaslanie štartových balíčkov. Bežci môžu maratón odbehnúť od 5. do 13. septembra a výsledok zverejniť prostredníctvom prideleného virtuálneho čísla,“ prezradil Jozef Pukalovič, riaditeľ ČSOB maratónu.

Najstarší v Európe

Medzinárodný maratón mieru je najstarším maratónom v Európe a tretím najstarším na svete (po Bostonskom a Yonkerskom maratóne). Po prvý raz sa bežal v roku 1924. Štartuje každoročne v prvú októbrovú nedeľu.