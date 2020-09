Majský ešte poriadne nesedí, Pachinger je už vonku: Ako šiel čas v kauze tunelovania nebankoviek

Už je vonku. Patrika Pachingera známeho najmä z kauzy tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest prepustili po dvoch rokoch z väzenia.

Najvyšší súd ho tam poslal v roku 2018 na sedem rokov. V minulosti si však päť z nich už odsedel, takže spoza mreží mohol vyjsť oveľa skôr. Paradoxom je, že jeho kolega z kauzy Jozef Majský (74) je iba v predbežnej väzbe v Prahe a čaká či a kde si odpyká svoj trest.

Pachinger bol súčasťou obžalovanej trojice spolu s Majským a Dávidom Brtvom. Posledného menovaného podmienečne prepustili z výkonu trestu už dávnejšie, Pachingera len v stredu ráno. Sedel vo väzení v Bratislave a spoza múrov zariadenia vyšiel upravený a v obleku. Pachinger pred novinármi povedal, že kauza sa ešte neskončila.

„Dovolanie na Najvyššom súde je už podané zhruba dva až dva a pol roka. Doteraz sa neurobil ani jeden úkon. Dokonca som osobne presvedčený, že dvaja z piatich členov senátu tam nemajú čo robiť, pretože o podobných veciach v tejto kauze už rozhodovali,“ povedal Pachinger s tým, že v prípade boli podľa neho porušené jeho ľudské práva. O svojej ďalšej budúcnosti zatiaľ nemá jasné predstavy, nebráni sa ani tomu, že bude podnikať.

Zatiaľ čo Pachinger má svoj trest za sebou, Jozef Majský si na jeho odpykanie ešte len čaká. Momentálne je v Prahe, kam ho Mestský súd zobral do predbežnej väzby ešte začiatkom augusta. Z nej sa snažil dostať, no jeho sťažnosť zamietli. Čaká sa, že si svoj trest odpyká na Slovensku. „Štátna zástupkyňa podala na náš súd návrh na vydanie pána Majského vyžiadaného k výkonu trestu odňatia slobody do Slovenskej republiky,“ povedala hovorkyňa.

Rozhodovať sa o tom bude na konci septembra. Majského zadržali v pražskej psychiatrickej nemocnici a do väzby stále nenastúpil na základe právoplatného rozsudku. Ešte predtým ho zadržali v nemocnici v Šumperku, no nebola na neho uvalená väzba. Senát Najvyššieho súdu SR koncom júla zamietol Majského odvolanie a platí tak rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov basy.

Ako sa vyvíja kauza

Špecializovaný trestný súd odsúdil v roku 2015 Dávida Brtvu na deväť rokov, Patrika Pachingera na sedem rokov a Majského na deväť rokov väzenia v súvislosti s kauzou skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest. Najvyšší súd neskôr potvrdil tieto rozsudky. Brtvu už podmienečne prepustili z výkonu trestu. Podľa rozsudku Jozef Majský, Dávid Brtva a Patrik Pachinger vytváraním falošných pohľadávok voči nebankovým spoločnostiam v období medzi septembrom 2001 a februárom 2002 spôsobili týmto inštitúciám škodu 448 miliónov slovenských korún.

Zo zatvorených pobočiek nebankových spoločností sa obohatili o 53 miliónov korún. Činnosť trojice podľa obžaloby riadil Majský, ktorý „zadával úlohy a zabezpečoval prostriedky“. Vtedajší majitelia spoločností Dávid Brtva a Patrik Pachinger zase falšovali potrebné dokumenty.