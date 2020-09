Minister Mikulec o postupe v kauze Kuciak († 27): V hre je obnovenie vyšetrovacieho tímu

Vyšetrovateľ Peter Juhás je prokurátorovi v súvislosti s prípadom vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej k dispozícii.

Po prípadnej dohode s prokurátorom na obnovení vyšetrovacieho tímu Kuciak by minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nemal výhrady. Pre médiá to uviedol v pondelok. "Okamžite sme kontaktovali prokurátora a sme s ním v spojení, takže budeme s ním hovoriť o tom, aké budú ďalšie kroky," povedal Mikulec. Dodal, že urobia v rámci svojich procesných možností všetko pre to, aby veci pomohli.

Minister nechcel komentovať, či rozpustenie tímu Kuciak bolo alebo nebolo predčasné. "My sme už dnes niekde ďalej," komentoval s tým, že môžu už len reagovať na vzniknutú situáciu. Veci, ktoré vyplynuli z vyšetrovania vraždy, sa naďalej riešia v rámci pracovných skupín Hmla a Novinár.

Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku minulý týždeň oslobodil spod obžaloby v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Obžalovaného Tomáša Szabóa súd uznal za vinného a vymeral mu trest 25 rokov odňatia slobody. Rozsudok nie je právoplatný. Vecou sa bude ďalej zaoberať Najvyšší súd SR.