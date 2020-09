Škandál v USA: Žena zavolala policajtov k autistickému synovi, postrelili ho

Americkí policajti postrelili neozbrojeného autistického chlapca!

Stalo sa to v jeho vlastnom dome, keď ich jeho matka požiadala o pomoc. Golda Barton zavolala policajný psychologický tím, keď mal jej 13-ročný syn s Aspergerovým syndrómom nezvládnuteľný záchvat úzkosti. Poslali ju von z domu a o chvíľu už len počula streľbu.

Policajný tím krízovej intervencie zriadili v 80. rokoch pre prípady, keď človek ohrozuje svojím správaním seba alebo okolie a toto správanie je výsledkom psychickej choroby či mentálnej poruchy. Golda Barton privolala hliadku k svojmu synovi Lindenovi Camerenovi, ktorý trpí Aspergerovým syndrómom. Keď mu oznámila, že po uvoľnení obmedzení ide naspäť do práce, nezvládol to a mal záchvat úzkosti. Políciu po príchode požiadala, aby ho upokojili s použitím čo najmenšej sily, pretože je ešte dieťa, no tí konali opačne.

Ženu poslali von z domu. Najprv počula krik a príkazy chlapcovi, aby si ľahol na zem. Potom nasledovali výstrely.Policajné oddelenie v Salt Lake City uvádza, že hliadka bola privolaná k násilnému psychickému správaniu a tínedžer sa vyhrážal zbraňou. Nič však nenasvedčuje tomu, že tam zbraň našli. Policajti teraz tvrdia, že si nie sú istí, že tam žiadna nebola. Golda sa na verejnosť obrátila s tým, že potrebuje pomôcť zaplatiť účty z nemocnice.