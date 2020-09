Ako odtrhnutá z reťaze! Katie Holmes sa na verejnosti cukrovala s novým objavom

Herečka Katie Holmes sa vlani rozišla s kolegom Jamiem Foxxom. Štyridsaťjedenročná exmanželka Toma Cruisa vymenila staršieho kolegu za výrazne mladšieho milenca. Má o osem rokov menej ako ona a navyše nemusel nikdy veľmi pracovať.

Patrí ku zlatej mládeži dnešného New Yorku. Tridsaťtriročný Emilio Vitolo je synom slávneho newyorského reštauratéra. A túži sa stať televíznou hviezdou. Katie sa s ním ukázala verejne na Manhattane. Hviezda seriálu Dawsonov svet sedela Emiliovi na kolenách a šepkala mu do uška. To je u nej dosť neobvyklé, v posledných pätnástich rokoch sa totiž správala na verejnosti veľmi zdržanlivo.

Holmes má s Cruisom, za ktorého bola vydatá v rokoch 2006 až 2012, štrnásťročnú Suri. Rok po rozvode začala randiť s Foxxom, ale kvôli klauzule uvedenej v rozvodovej dohode musela vzťah pred verejnosťou tajiť. A vlani sa s hercom rozišla nadobro.

Emilio kráča v tieni svojho otca Emilia staršieho ako kuchár. Kým otec sa uspokojí s varením pre celebrity, syn chce byť sám celebritou a preniknúť do televízie. Emilio starší vlastní chýrny podnik Emilio's Ballato v newyorskom SoHo. Chodia k nemu pravidelne Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber, Rihanna či Bradley Cooper.

Emilio mladší sa na sociálnych sieťach rád vystavuje v luxusnom oblečení, ale tiež so zopätými rukami v kostole. Rovnako ako on aj Katie sa hlási ku katolicizmu, čo bolo nakoniec dôvodom rozvodu s manželom Tomom Cruisom, ktorý vyznáva učenie kontroverznej scientologickej sekty.