V Banskej Bystrici otvorili veľkokapacitné miesto na testovanie COVID-19: Denne vybavia stovky odberov

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP FDR) v stredu v Banskej Bystrici sprevádzkovala veľkokapacitné mobilné odberové miesto (MOM) na testovanie COVID -19.

Ako na otvorení informovala generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková, zriadenie odberového miesta stálo jednorazovo 3 500 eur a mesačné náklady za prenájom unimobuniek sú 750 eur. Odberové miesto na parkovisku na Mičinskej ceste nemocnica vybudovala na základe zhoršujúcej sa situácie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku a na pokyn Ministerstva zdravotníctva SR.

Odberové miesto je k dispozícii počas pracovných dní od 8:00 do 16:00, pričom zdravotníci tu budú schopní s postupným nábehom denne vybaviť až 300 odberov. „V súčasnosti je možné pracovisko zabezpečiť z našich zamestnancov. V prípade, že to nebude možné, tak to budeme konzultovať so zriaďovateľom,“ uviedla riaditeľka. Na odberové miesto je možné prísť len na základe vydaného Covid pass-u, ktorý je vydaný po elektronickej registrácii na https://korona.gov.sk. Mobilné odberové miesto pozostáva zo štyroch pracovísk – registrácie a troch odberných miest. Dve miesta sú dostupné peši a na jednom odoberajú stery testovaným sediacim v aute.

Nové odberové miesto sa nachádza na parkovisku na Mičinskej ceste, kde sa v minulosti nachádzala dočasná autobusová stanica. Pozemok je vo vlastníctve mesta a banskobystrickí poslanci v utorok na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva odsúhlasili jeho bezplatné poskytnutie pre veľkokapacitné diagnostikovanie COVID-19.