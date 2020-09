Vybrali si život v milostnom trojuholníku, ľudia ich odsudzujú: Prečo je to takto lepšie ako vo dvojici!

Pár sa búri voči ľuďom, ktorí ich obviňujú z podvádzania potom, ako začali randiť v trojici.

Amber Parker (24) a Brandon Meadows (23) sa spoznali cez aplikáciu Tinder. Ich vzťah bol najskôr prísne monogamný, avšak neskôr do svojho vzťahu zakomponovali bezpohlavného Eliho Schalka (21) a teraz sú všetci vo vzťahu, píše dailymail.co.uk.

Dvadsaťštyri ročná učiteľka hudby, Amber Parker a jej priateľ Brandon Meadows z Muskegon v Michigane, sa spoznali cez aplikáciu Tinder v januári 2017. Ich počiatočná príťažlivosť čoskoro vyústila do oficiálneho vzťahu. Na začiatku vzťahu boli striktne monogamní, avšak diskutovali o možnosti otvorenia svojho vzťahu tretej osobe.

O rok neskôr na silvestrovskej párty sa stretli s bývalým spolužiakom Brandona, Elim Schalkom. „Rozprávali sme sa o možnosti otvorenia nášho vzťahu, ale vtedy sme si ešte neboli istí, čo od toho chceme,“ povedala Amber. Spoločne sa viac spoznali, keď spolu začali tráviť viac času. „Dobre sme sa bavili počas hrania spoločenských hier. Na druhý deň sme sa navzájom rozprávali o tom, že si myslíme, že sme si navzájom atraktívni a že sa chceme naďalej rozprávať a stretávať,“ hovorí trojica.

Neskôr Eli odišiel naspäť do školy, na ktorej študoval a Amber s Brandonom sa rozhodli ho ísť navštíviť, kde ich Amber oficiálne požiadala, aby vytvorili trojicu. Obidvaja súhlasili. Podľa Amber, Eli a Brandona je vzťah v trojici jednoduchší ako ten klasický, pretože každý z nich vytvára menší tlak, aby splnil potreby toho druhého. Z čoho usudzujú, že v ich vzťahu sa nachádza viac lásky, komunikácie a perspektívy ako v monogamnom vzťahu.

Aj napriek tomu Amber priznáva, že na začiatku vzťahu pociťovala žiarlivosť, no otvorenou a úprimnou konverzáciou sa všetky problémy vyriešili. „Na začiatku nášho vzťahu nastali chvíle majetníckych a žiarlivých pocitov, ale hovorili sme o nich zakaždým, hneď ako vznikli, a tak sme sa dostali ku koreňu každého problému.“ Najťažšou vecou, s ktorou sa trojica musela popasovať, boli práve ľudia, ktorí tento vzťah odsúdili a niektorí stále odsudzujú. Avšak Amber, Eli a Brandon sa voči týmto ľuďom búria: „Pokiaľ sa nikto nezraní emočne ani fyzicky, každý súhlasný vzťah je v poriadku. Domnienka, že viacerí partneri musia byť dôsledkom podvádzania alebo manipulácie, je rovnako hlúpa ako domnienka, že monogamia je vždy výsledkom vlastnenia a žiarlivosti. Všetci chceme len milovať a každý miluje inak. Mala by sa podporovať a oslavovať akákoľvek podpora a šťastie, ktoré môžeme na tejto planéte získať. “

Okrem množstva neprajníkov, ktorí tvrdia, že mať viacerých partnerov musí byť výsledkom podvádzania alebo sexuálnej promiskuity, sa trojica stretáva aj s prekvapivo pozitívnou odozvou najmä od ľudí, ktorí sú im blízki. V budúcnosti si Amber, Eli a Brandon plánujú kúpiť spoločný dom, adoptovať deti a boli by radi, ak by sa stali svedkami dňa, kedy by bolo ich manželstvo medzi tromi ľuďmi legálne.