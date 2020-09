Vojna na Facebooku! Dominik Dán prelomil mlčanie: Drsná nakladačka Mikulcovi

Dominik Dán vracia ministrovi Romanovi Mikulcovi (48) úder! Ten ho začiatkom augusta vyhodil z polície s tým, že ho v práci nikto nevidel a do roboty si chodil len po výplatnú pásku. Známy spisovateľ kriminálnych románov sa najskôr zdržal verejného vyjadrenia, no po vyše mesiaci to už zrejme nevydržal a do Mikulca sa poriadne obul na sociálnej sieti.

Rozhovor so spisovateľom Dominikom Dánom: Išlo mu o život! Plánuje odhaliť svoju identitu? Spisovateľ známy pod pseudonymom Dominik Dán, ktorý strávil v policajnom zbore 35 rokov, prehovoril, čo si myslí o svojom vyhadzove. V rozsiahlom statuse si nedával servítku pred ústa a šéfovi rezortu vnútra poriadne naložil. „Z médií som sa dozvedel, že dôvodom môjho prepustenia bolo, že som nič nerobil a iba som si chodil po výplatu. Toto o mne povedal minister, ktorý sa odmietol so mnou stretnúť osobne, ktorého ani nezaujímalo, čo som v skutočnosti robil,“ začal svoju obranu D. Dán, ktorý dodal, že robil svoju prácu z domu, ako je to úplne bežné v 21. storočí. „Počas mojej kariéry sa na poste ministra vnútra vystriedalo 16 ministrov, pätnásť, asi diletantov, bolo s mojou prácou spokojných, jeden, zjavne odborník, nespokojný. Myslím si, že práve ten, čo ma pozná najmenej, má najmenšie právo ma hodnotiť,“ neodpustil si poznámku spisovateľ. Mikulec však na dôvodoch vyhadzova naďalej trvá a argumentuje tým, že na pracovnú aktivitu Dána sa pýtal vedúcich pracovníkov.„Odpoveď bola vždy identická. Žiadna. Naozaj si preto nemyslím, že je etické, aby takýto človek dostával výplatu za svoju úspešnú policajnú minulosť v čase, keď v pohodlí domova pripravuje svoju ďalšiu knihu,“ kontroval Mikulec. Vyhadzov Dominika Dána z ministerstva: Utajený milionár?! Aký majetok získal písaním detektívok