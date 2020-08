Rozhovor so spisovateľom Dominikom Dánom: Išlo mu o život! Plánuje odhaliť svoju identitu?

Na konte má tridsať bestsellerov, vyše milióna predaných kníh. Najznámejší slovenský autor detektívok Dominik Dán si na popularitu nikdy nepotrpel a svoje skutočné meno dodnes tají.

Tajomný spisovateľ rozvíril tohtoročné letné vody hneď dvakrát. Po prvý raz, keď vydal svoju tridsiatu knihu Klbko zmijí a druhýkrát, keď dostal padáka z ministerstva vnútra, kde pracoval.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Informácia, že v rámci šetrenia musel opustiť rezort vnútra aj Dominik Dán, prekvapila nielen fanúšikov známeho spisovateľa, ale aj tých, ktorí dávajú prednosť iným žánrom. Knihy Dominika Dána totiž pozná hádam každý. A kto ich nedržal v ruke, určite o nich počul, alebo napríklad videl sfilmovanú verziu bestselleru Červený kapitán.

Keď sa ministerstvo vnútra pred niekoľkými dňami pochválilo tým, že dáva dokopy „neporiadok“ po smeráckych predchodcoch, v správe z kontroly efektívnosti na pracoviskách podľa nich našli aj niekoľko kuriozít. „Priamo na ministerstve bol už viac ako 10 rokov zaradený policajt, ktorého pracovná náplň bola raz mesačne si vyzdvihnúť výplatnú pásku,“ napísali z ministerstva. Práve týmto človekom je slávny spisovateľ kníh o vyšetrovaní vrážd Dominik Dán. Na ministerstve pracoval na tlačovom odbore a zarábal 2 000 € mesačne, no nemal vraj ani svoj pracovný stôl. „Ja som toho človeka nevidel. Ten človek nechodil do práce. Keď je jeho práca písanie kníh, dokonca v domácom prostredí, tak nevidím dôvod na to, aby taký človek pracoval na ministerstve,“ vysvetľoval minister Roman Mikulec dôvod svojho rozhodnutia.

Mikulec verzus Kaliňák

Otvoriť galériu Podľa Kaliňáka je vyhadzov Dána z ministerstva hanbou súčasného vedenia rezortu. Zdroj: br Bývalý minister vnútra Kaliňák, ktorý Dána na ministerstvo prijal, tvrdí, že je to obrovská hanba súčasného vedenia rezortu. „Chodieval som po rôznych útvaroch a viacero prípadov bolo takých, že ste našli ľudí, ktorí dokážu niektoré veci rýchlo a dobre zhodnotiť. Majú dobrú analýzu. Dal som mu teda ponuku na presun na ministerstvo, lebo je mimoriadne skúsený. Jedna z jeho úloh bola konzultovať so mnou zmeny v rezorte, úpravy zákona o služobnom pomere, organizačné zmeny a ďalšie,“ vysvetľoval Novému Času Kaliňák, ktorý nechápe, ako si môžu nechať odísť z ministerstva človeka, ktorý odslúžil 35 rokov, prešiel všetkými stupňami riadenia a nie je to politicky angažovaný človek.

Pripomína, že teraz bude Dán poberať výsluhový dôchodok, ktorý bude podobný ako jeho plat. „Keď to okomentovali tým, že chcú šetriť - dôchodky policajtov idú z toho istého vačku, čiže čo chceli ušetriť?“ pýta sa. Minister vnútra Mikulec sa však bráni. „Ja si, naopak, myslím, že je vizitkou pána Kaliňáka a jeho hanbou, že zamestnával ľudí, ktorí sa desaťročie neunúvali ani prísť do práce. Navyše, argumentovať tým, že táto osoba pomáhala pri odhaľovaní trestnej činnosti, nie je len hlúpe, ale aj nebezpečné. Je nemysliteľné, aby človek, ktorý pracoval na tlačovom odbore ako referent, mohol prichádzať do kontaktu s informáciami z prípadov a zo spisov,“ okomentoval svoj postoj súčasný šéf vnútra.