Živý Ken sa preoperoval na obdarenú Barbie, teraz opäť šokuje: Nemožné, že vyzerá takto!

Jessica Alves (37) je známa ako živá Barbie, no 75 plastických operácií dozadu bola ešte Rodrigo Alves, živý Ken. Ako informuje portál Mirror, Jessica najnovšie šokovala svojich sledovateľov na Instagrame, keď zverejnila svoju fotku z dovolenky v Turecku, na ktorej má extrémne štíhly pás.

Jessica prešla dlhú cestu, kým sa z nej stala žena. Teraz to vyzerá, že má konečne postavu, po akej vždy túžila. Leopardie plavky na novej fotke zvýrazňujú jej krivky a pás v nich dosť výrazne vyniká. Luxus v slnečnom Turecku si užíva naplno. Bola by však rada, keby ju ľudia prijali takú, aká je.

Sexica na plastikách rozhodne nešetrila. Všetky operácie a zákroky ju stáli viac ako milión eur. Na prsia a zadok minula slušných 33 a pol tisíca eur. Do tela jej vstrekli deväť litrov výplne. Ďalšie desaťtisíce minula na zväčšenie pŕs a injekcie do bokov, kolien a chodidiel. Nechala si vybrať ohryzok aj six pack, podstúpila operáciu na zženštenie čŕt tváre a berie hormóny pre ženy. Vďaka operáciám sa „prvýkrát v živote cítila sexi“.