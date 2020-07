Bývalý živý Ken musel odložiť najradikálnejší zákrok: V dolných partiách sa zatiaľ nechal vylepšiť inak

Živý Ken, z ktorého sa neskôr stala Barbie, neprestáva udivovať. Na premenu svojho tela už minula nehorázne peniaze, no očividne stále nie je spokojná.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Transgender žena sa chce pýšiť rovnakým pozadím, aké má napríklad speváčka Jennifer Lopez. Najnovšie preto podstúpila v Brazílii zákrok na jeho zväčšenie, za ktorý vysolila 30 000 libier (vyše 33 400 eur), píše Daily Mail. Rodrigo Alves (36) svoj nový zadok hrdo predviedla v čiernych obtiahnutých šatách na letisku v Londýne.

Rodrigo odhalila, že do zadku jej napichali deväť litrov výplne. Všetky šialené zákroky podstupuje, aby si splnila svoj sen. Nedávno prezradila, že s novými krivkami sa "prvýkrát v živote cíti sexi". Premena z muža na ženu ešte nie je úplne dokončená. Živá Barbie má stále mužské genitálie. Radikálnu operáciu musela odložiť kvôli pandémii koronavírusu.

Do vzhľadu Barbary investoval jej exmanžel desaťtisíce: Žena sa teraz sťažuje, že je príliš sexi na to, aby pracovala

"Podstúpila som život meniace estetické zákroky, po ktorých mám zadok ako J-Lo a boky ako Kim Kardashian. Moje telo má teraz tvar presýpacích hodín," vyznala sa spokojná transgender žena. "Chcem mať zmyselné ženské krivky a konečne sa cítim sexi," dodala. "Ako muž som to nikdy necítila. Mala som nízke sebavedomie, no teraz som divoká a sexi. Je to ohromujúci pocit," prezradila a doplnila, že jej myseľ a duša sú 100% ženské.