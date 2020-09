Integrovaná doprava mení pravidlá pre koronakrízu: Komu sa predĺži platnosť električenky?

Aj tri mesiace zadarmo ako kompenzácia, no nie pre všetkých. S príchodom pandémie jazdila hromadná doprava v obmedzenom režime.

Cestujúci s nakúpenými električenkami ich teda nemohli využívať naplno. Bratislavská integrovaná doprava (BID) preto ohlásila predĺženie predplatných cestovných lístkov (PCL). Cestujúcim, ktorí mali zakúpený a platný aspoň trojmesačný PCL od polovice marca do polovice apríla 2020, sa pri ďalšom nákupe predĺži platnosť o niekoľko desiatok dní. Nový Čas zisťoval, o koľko dní sa vám predĺži električenka a čo preto musíte urobiť.

Pandémiu koronavírusu sme pocítili aj pri cestovaní verejnou dopravou. Veľa ľudí pracovalo z domu a spojmi jazdili minimálne a tak nevyužili ani dopredu zaplatené cestovné na električenkách. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislavský samosprávny kraj a mesto Bratislava sa podľa generálnej riaditeľky BID Zuzany Horčíkovej dohodli na kompenzácii pre cestujúcich, ktorí mali zakúpené 90 a 365-dňové PCL.

Ide o základné, dôchodcovské aj študentské lístky. „Naším cieľom je, aby sme cestujúcich motivovali aj naďalej využívať verejnú hromadnú dopravu,“ povedala Horčíková. Nárok na bonusový cestovný lístok majú držitelia 90 a 365-dňových PCL. Tieto lístky ale museli byť zakúpené a platné aspoň jeden deň v čase od 16. marca do 14. apríla.

Ako a kedy sa bude pridávať bonusová platnosť?

Kúpený 90-dňový a 365-dňový PCL v roku 2019

- Ak bol platný PCL v dňoch od 16. marca do 14. apríla, stále máte nárok na bonusový PCL. Musíte si však zakúpiť v tomto roku nový PCL. Predĺženie platnosti sa vám vygeneruje najskôr 14 dní pre skončením platnosti novozakúpeného lístka.





Električenky kúpené v roku 2020

od 1. januára 2020 do 14. apríla 2020 - 90/365-dňový PCL

- Platnosť sa predlžuje automaticky najskôr 14 dní pred koncom platnosti.



od 26. augusta do 31. decembra 2020 - 90/365-dňový PCL

- Ak bol od 16. marca do 14. apríla PCL platný na 90/365, tak pridané dni pribudnú najskôr 14 dní pred koncom platnosti novozakúpeného lístka, ktorý môže byť aj 30-dňový.



od 16. marca do 14. apríla 2020 - Viac platných PCL

- Bonus bude pripísaný len k jednému - k tomu s najdlhšou platnosťou.



od 1. januára 2020 do 24. augusta 2020 - 365-dňové PCL

- Majitelia majú nárok na automatické predĺženie, napriek tomu, že PCL končí po 31. decembri 2020. Bonus sa pripíše 14 dní pred koncom platnosti.

Vedeli ste o predĺžení platnosti?

Michal (15) Otvoriť galériu Michal (15) Zdroj: Jozef Forro

- Nemal som zakúpenú električenku, ale keby som o tom vedel, kúpil by som si ju. Mohlo to byť ale oznámené dopredu. Určite by to tak urobilo viac ľudí.





Lýdia (42) Otvoriť galériu Lýdia (42) Zdroj: Jozef Forro

- Mala som zakúpenú ročnú električenku od minulého septembra. Počula som o tom, že by sa mali nejaké mesiace nahradiť. Ja som počas týchto mesiacov do práce nechodila. Predĺženie príde vhod.





Igor (32) Otvoriť galériu Igor (32) Zdroj: Jozef Forro

- Mal som zakúpenú električenku na celý rok. Nevedel som, že takáto možnosť je. Mohlo to byť viac odkomunikované, že takáto možnosť tu je, napríklad emailom alebo správou.





Ľuboš (55) Otvoriť galériu Ľuboš (55) Zdroj: Jozef Forro

- Počas marca a apríla som mal zakúpenú električenku. Medzitým som si kúpil ďalšiu ale nevšimol som si, že by som mal viac dní. Určite to človeka poteší, keď aspoň takto ušetrí.





Patrícia (42) Otvoriť galériu Patrícia (42) Zdroj: Jozef Forro

- Budúci týždeň si idem kúpiť električenku, pretože mi teraz akurát skončila. V marci a v apríli som ešte platnú mala, no nevedela som, že sa platnosť teraz predĺži. Mohol byť v autobuse o tom aspoň oznam.

Ľudia bez nároku

Cestujúci, ktorí v rozhodujúcom období z pohľadu zákazníka bezplatné PCL SeniorPasy, ŤZP, darcovia krvi s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji, ktorí mali platný PCL len na zóny 100 + 101. Nárok nebudú mať zákazníci, ktorí požiadali o storno PCL.

Európsky týždeň mobility bez zliav?

Tak ako minulý rok, aj tento rok sa bude konať Európsky týždeň mobility (ETM). Zatiaľ sa podľa Ivety Kurekovej zo Slovenskej agentúry životného prostredia zaregistrovalo viac ako 30 samospráv. Hlavnou témou ETM bude tento rok „Čistejšia doprava pre všetkých“. Hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Matej Michlík potvrdil, že ETM podporia aj v Bratislave.

Zľavy na lístky, ktoré boli k dispozícii minulý rok, sú otázne. „ETM tento rok v Bratislave bude, avšak podrobnejšie informácie poskytneme, až keď bude všetko pripravené. Je do toho zaradených viacero subjektov a musíme sa dohodnúť. Za Dopravný podnik pripravujeme nejaké aktivity. Čo sa týka zľavnených cestovných lístkov, tie by nemali byť, ale bude iná špeciálna náhrada v rámci tarify,“ povedal pre Nový Čas hovorca DPB Matej Michlík.

Cestujúci si nárok na bonusovú platnosť môžu zistiť cez svoje konto na webe IDS BK, mobilnú aplikáciu UBIAN, e-Shop Slovak Lines, DPB a ZSSK. Stačí, ak si najskôr 14 dní pred koncom platnosti aktuálneho PCL skontrolujú stav PCL.