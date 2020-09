Advokát Lipšic o rozsudku v kauze Kuciak: O čom je dôkaz, ktorý súd nebral do úvahy!

Celé Slovensko dúfa, že boj sa ešte neskončil! Štvrtkový rozsudok v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) nepríjemne prekvapil rodiny zavraždených, širokú verejnosť aj politikov.

Súd nebral do úvahy dôkaz, ktorý prokurátor predložil na začiatku týždňa a Mariána Kočnera (57) a Alenu Zsuzsovú (46) vyhlásil za nevinných. Verejnosť doteraz poriadne nevie, čo sa v dôkaze nachádza. Nový Čas zisťoval jeho obsah aj dôvod, pre ktorý bol doručený tak neskoro. Prokuratúra navrhla pár dní pred vynesením rozsudku nový dôkaz. Do poslednej chvíle bolo otázne, či ho senát akceptuje a proces sa vráti do dokazovania, alebo ho odmietne a vyhlási rozsudok.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Napokon sa vo štvrtok potvrdila druhá možnosť. Dôkaz bol totiž doručený už po tom, čo senát hlasoval o rozsudku. Súd vyhlásil Mariána Kočnera a Alenu Zsuzsovú za nevinných. Rozhodnutie pobúrilo najmä rodičov zavraždeného páru, ktorí sa však nevzdávajú. „Je to zlé, vidno, že spravodlivosť ešte na Slovensku nezačala úradovať. Bojujeme ďalej," povedala matka zavraždenej Martiny Zlatica Kušní­rová.

Dôkaz o stretnutí Zsuzsovej a Kočnera

O dôkaze, ktorý prokuratúra predložila na poslednú chvíľu, sa toho veľa nevie. „Zatiaľ nie. Zatiaľ som to nedostal. Predpokladám, že na pojednávaní,“ povedal nám deň pred rozsudkom obhajca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica. Viac prezradil advokát Kuciakovcov Daniel Lipšic, ktorý bol po vynesení rozsudku hosťom v Na telo.

„Rámcovo sa to týka dát, ktoré by mohli potvrdzovať, že 22. februára 2018, keď prišlo k informovaniu obžalovanej Zsuzsovej o tom, že bola spáchaná vražda, o tom, že bola zavraždená aj Martina a následne by mohli potvrdzovať ešte v nejakej ďalšej miere stretnutie Aleny Zsuzsovej a Mariána Kočnera,“ uviedol Lipšic, ktorý upozornil na to, že súd neposkytol odpoveď na jednu dôležitú otázku.

„Súd povedal, že verí tomu, že k tomu stretnutiu prišlo, že komunikácia v Three­me: „Som tu aj ja“, je vierohodná, boli na rovnakých BTS-kách (lokalizačné stanice pozn. red). Otázka potom znie, že ak k tomu stretnutiu prišlo a malo byť nezáväzné, nesúvisiace s vraždou, prečo ho do poslednej chvíle obžalovamí obaja popierali a tvrdili, že sa nestretli a že komunikácia z Threemy: „Som tu aj ja“, je vymyslená,“ povedal Lipšic, ktorý dúfa v úspešné odvolanie.

„Úkladné vraždy na objednávku sa vo väčšine prípadov preukazujú na základe súboru nepriamych dôkazov. Málokedy je tam priamy dôkaz či očitý svedok, ktorý o tom môže vypovedať,“ pripomenul.

Na čom môžu postavuť odvolanie

Nekonzistentnosť rozsudku

V úvodnej časti verdiktu senát uveril svedectvu Zoltána Adrúskoa, no ďalej jeho výpoveď považoval za nedôveryhodnú.

Nový dôkaz

Prokurátor Vladimír Turan predložil súdu posledný dôkaz už po záverečných rečiach len pár dní pred vynesením verdiktu. Má ísť o analýzu zo Zsuzsovej mobilu. Senát sa týmto zatiaľ nezaoberal. Ak by prípad Najvyšší súd vrátil späť, museli by vykonať ďalšie dôkazy a opätovne rozhodnúť.

Výklad Threemy

Podľa advokáta rodiny Kuciakovcov Lipšica senát trval na príliš puritánskom a doslovnom výklade komunikácie medzi Kočnerom a Zsuzsovou. Upozornil pritom na to, že Špecializovaný trestný súd takto formalisticky šifrovanú komunikáciu v iných prípadoch neposudzoval a stačila na dokázanie viny.