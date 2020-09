Malý Alex robí po podaní drahého lieku obrovské pokroky: Pre rodičov ten najšťastnejší pohľad!

Napreduje každým dňom! Alexko (2), trpiaci najťažšou formou spinálnej svalovej atrofie SMA 1, dokazuje, že podanie ultradrahého lieku bolo správnym krokom.

Robí pokroky doslova zo dňa na deň! Chlapček začal dokonca šantiť na vozíku, ktorý sám ovláda a sestrička má konečne parťáka na hry... Podľa slov šťastnej mamy Moniky bol jej Alexko (2) ešte pred pár mesiacmi ako handrová bábika. „Nevedel sedieť, len ležkal. Aj keď som ho zobrala na ruky, bol úplne nehybný,“ zaspomínala si na ťažké obdobie teraz už smejúca sa mamička.

Okatý bojovník dostal najdrahší liek v máji v Budapešti a už týždeň po jeho podaní zvládal udržať rovnováhu a sedel. „Vidíme na ňom veľké pokroky. Je to taký malý šibalko. Akonáhle začal sedieť, dali sme mu vozík a sami sme prekvapení, ako na ňom šantí. Naháňa sestričku po dvore, stále sa usmieva a robí nám neskutočnú radosť,“ teší sa Monika.

Rúčky mu silnejú

Alexko má odľahčený vozík, ktorý dokáže bez najmenších problémov ovládať rúčkami. A tie mu silnejú zo dňa na deň. „Po rovine nemá žiadny problém, ale pomáhame mu, keď je nejaký kopec alebo nerovnosť na ceste,“ vysvetlila milujúca mama, ktorá pred rokom mala jediný sen - aby jej synček mohol aspoň sedieť. Teraz je na tom oveľa lepšie. „Vtedy som bola presvedčená, že na vozíku bude mať krajší život,“ povzdychla si. Dnes však jej synček neuveriteľne napreduje a dojatá Monika dúfa, že to nie je posledný pokrok.

Alexko bol jedným zo štyroch detí, za ktoré bojovalo celé Slovensko, aby mohli dostať druhú šancu na život. Rodiny Riška (2), Alexeja (11 mes.), Alexka i Amélie (1,5) sú už spokojné, pretože všetky detičky absolvovali podanie najdrahšieho lieku na svete. Všetkým sa nesmierne darí a pomaly napredujú, avšak ich stále čaká náročný boj. Ten zahŕňa i hodiny rehabilitačných cvičení a nesmiernej trpezlivosti. „Chodíme každý deň na rehabilitácie. Našťastie Alexkovi sa to veľmi páči a zvláda to. Je to taká hravá forma,“ upresnila mama s tým, že každá drina stojí za to.