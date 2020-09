Koronavírus v nitrianskej nemocnici, šarapatu robí aj v Prešove: Pre nakazenú učiteľku zatvorili školu!

Musia riešiť, čo bude ďalej! Koronavírus v týchto dňoch začal šarapatiť na viacerých miestach. Po niekoľkých škôlkach úrad verejného zdravotníctva zatvoril aj školu, konkrétne v Prešove.

Pozitívne testovaná na COVID-19 tam bola jedna z učiteliek. Starosti majú aj v Nitre - na infekčnej klinike tamojšej Fakultnej nemocnice majú 8 pozitívnych pacientov z radov zamestnancov.

„V tejto chvíli vieme potvrdiť osem pozitívnych pacientov z radov zamestnancov FN Nitra na COVID-19. Ide o sedem zdravotných sestier a jedného lekára, dvaja z nich majú mierne klinické príznaky, ostatní sú bezpríznakoví,“ informovala v piatok hovorkyňa nitrianskej nemocnice Tatiana Kubinec. K danej situácii podľa jej slov včera ráno zasadal aj krízový štáb nemocnice.

„Aj po jeho zasadnutí vieme konštatovať, že situácia vo Fakultnej nemocnici Nitra je plne pod kontrolou, v plnej prevádzke fungujú všetky oddelenia, kliniky a špecializované ambulancie. Vzniknutá situácia žiadnym spôsobom neovplyvňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Jediné opatrenie, ktoré sme k dnešnému dňu prijali, sú obmedzené návštevy na oddeleniach našej nemocnice. Tie sú možné, ale posudzované sú individuálne po dohovore s vedúcim zamestnancom, prednostom, primárom kliniky či oddelenia. Prítomnosť otca pri pôrode je povolená,“ dodala.



Testovanie na dvore

Vážna situácia zastihla aj školu v Prešove. U jednej z učiteliek ZŠ Mirka Nešpora pozitívne diagnostikovali ochorenie COVID-19. Hygienici RÚVZ v Prešove pre Nový Čas uviedli, že učiteľka bola od 28. septembra v domácej karanténe a so školákmi nebola v kontakte, keďže v prvý školský deň v kolektíve nebola. Pavel Liška z kancelárie regionálneho hygienika RÚVZ v Prešove doplnil, že minulý týždeň sa však v škole stretávala s kolegami.

Slovensko bičuje korona, prísne opatrenia vo vybraných okresoch: Čo všetko sa zakazuje?

„Vedenie školy nám oznámilo, že mohla byť v kontakte až so 73 osobami. Výsledky testov prišli 2. augusta, my sme sa o tom dozvedeli o deň neskôr, vo štvrtok 3. augusta, a okamžite sme kontaktovali školu,” informoval. Riaditeľ školy Jaroslav Bizub preto okamžite a už v piatok pre školu s 500 žiakmi vyhlásil riaditeľské voľno. To bude platiť aj v pondelok, o čom verejnosť a rodičov informovali na internetovej stránke, aj oznámením na dverách.

„Príčina nákazy je neznáma. Momentálne sa stále dohľadávajú kontakty s osobami, s ktorými mohla prísť do styku,” doplnil Liška. Podľa jeho slov učiteľov otestovali v piatok priamo na školskom dvore. „Výsledky by sme mali mať čo najskôr. Ak budú všetky výsledky vykonaných testov negatívne, od utorka by už žiaci mohli nastúpiť do školy. Keďže učiteľka nebola v kontakte so žiakmi, nehrozilo priame nebezpečenstvo a nemuseli sme školu úplne zatvoriť,” zhodnotil.

„Škola momentálne čaká na výsledky testovania a ďalšie pokyny a usmernenia z RÚVZ. S ohľadom na vývoj situácie bude škola postupovať ďalej podľa Manuálu pre ZŠ vydaného ministerstvom školstva,“ uviedla prešovská radnica s tým, že vyučovací proces bude prebiehať podľa Krízového scenára a Usmernenia, ktoré má škola pripravené. V pondelok budú žiakom pridelené úlohy cez edupage.