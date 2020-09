Šesták burcuje svojich spoluhráčov: Česi si stále myslia, že sú niečo viac

Český kat! Bol pri dvoch z doterajších troch víťazstiev nad našimi západnými susedmi. Strelil im dva góly, čo sa zatiaľ žiadnemu Slovákovi nepodarilo.

Bez jeho zásahov by naša futbalová reprezentácia sotva postúpila na majstrovstvá sveta 2010 do Juhoafrickej republiky. Bývalý útočník Stanislav Šesták (37) pred dnešným derby prezradil, že Čechov nemal príliš v láske.

„Nehral som proti nim rád. Väčšinou sme totiž ťahali za kratší koniec. Veľkou satisfakciou bolo naše víťazstvo v Prahe na Letnej. Aj vďaka nemu sme sa dostali na šampionát, hoci Tomáš Rosický predtým vyhlasoval, že na to nemáme,“ priznal Šesták pre Nový Čas.

Pre oba tímy to bude prvý súťažný zápas v tomto roku. Posledné dva súboje v Lige národov vyhrali Česi (2:1 v Trnave, 1:0 v Prahe). Slovákom chýba Hamšík, Dúbravka, Hancko, Rusnák, Greguš a Bénes. Súper sa musí zaobísť bez dvoch najväčších hviezd Schick – Souček, ktorí ostali z preventívnych dôvodov v karanténe.

„Absencie našich hráčov nie sú z kategórie nenahraditeľných. Zaváži to, v akej forme a pohode sú hráči po pandémii. Koľko odohrali zápasov a ako sa cítia. Ak zabojujú ako tím, dobrý výsledok sa môže dostaviť. Ak sa budú chcieť len individuálne predviesť, tak zápas nezvládnu,“ myslí si Šesták. Zápasu na Tehelnom poli bude najviac chýbať kulisa, keďže duely Ligy národov sa hrajú bez divákov. Derby stretnutia týchto dvoch rivalov bývajú vždy vybičované. Slováci sa tešili naposledy z víťazstva pred vyše piatimi rokmi v Žiline (1:0). Dnes by si chceli vylepšiť vzájomnú bilanciu. „Česi si stále myslia, že sú niečo viac. Že sú lepší, majú väčšiu kvalitu a zdolajú nás. Nemajú radi tvrdosť. Vyhrať nad nimi sme dokázali najmä vďaka tímovému duchu a nasadeniu. Toto nás musí zdobiť najviac. Bez toho sa nedá uspieť,“ povedal Šesták a pripomenul, že pustiť sa s Čechmi do otvoreného futbalu sa rovná samovražde.

Slovensko – Česko

Liga národov

Dnes o 20.45 hod., PP Jednotka

Pravdepodobné zostavy:

Slovensko: Rodák - Pekarík, Štetina, Škriniar, Šatka - Kucka, Lobotka - Bero, Duda, Haraslín - Boženík.

Česká republika: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Hovorka, Bořil - Ševčík, Král, Dočkal, Darida, Jankto - Krmenčík