Lance Armstrong pred ďalšou etapou na Tour: Príprava pred horským šialenstvom

Dnes na cyklistov na Tour de France čaká posledná rovinato-kopcovitá etapa pred tým, ako sa vydajú na horské dobrodružstvo do Pyrenejí. To ale neznamená, že to bude etapa jednoduchá.

Ako to vidí Lance Armstrong (48), bývalý profesionálny cyklista? Bude to klasická hrudkovitá, hrboľatá cesta. Taká tranzitívna etapa pred horským šialenstvom, ktoré zrejme rozhodne o celkovom víťazovi. Proste skvelá príprava pred Pyrenejami. Preteky Tour de France sa hneď počas prvého týždňa vyhrať nedajú, no prehrať áno. Pretekári si preto musia dávať dobrý pozor. Hlavne na pády a zranenia. Život im môže v skalistých horách poriadne znepríjemňovať vietor. Ak to pretekári zvládnu, môžeme sa tešiť v závere na hromadný špurt. 7. etapa Štart: 13.35 hod. (Millau) Profil: rovinatý (168 km) Cieľ: 17.29 hod. (Lavaur) Šanca Sagana: veľká