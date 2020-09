Kucherenko nemilosrdne zotrela Slovákov, čo šli dovolenkovať k moru: Pohŕdanie a strašná arogancia!

V stredu otvorili školy po pol roku svoje brány a deti sa tak mohli znovu vrátiť do školských lavíc. Keďže prežívame druhú vlnu koronavírusu, mnohí rodičia svoje ratolesti odprevádzali s obavami. Patrí k nim aj modelka Silvia Kucherenko (38).

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Najskôr sa vás opýtam, ako ste prázdninovali?

Prázdninovali sme na Slovensku, veď tu máme kam ísť, naša krajina má veľa krásnych a zaujímavých miest. Boli sme na pár dní vo Vysokých Tatrách, urobili sme nejaké túry a boli sme pozrieť aj rodinu v Michalovciach. Doma máme bazén, takže k vode sme nemuseli cestovať. No a začiatkom júla sme boli navštíviť moju sestru v Čechách, keď bola ešte situácia okolo koronakrízy priaznivá.

Neobávali ste sa pustiť Alexandra do školy, keďže máme druhú vlnu koronavírusu?

Obávala a veľmi, nebola som do poslednej chvíle rozhodnutá, či ho pustím, alebo nie. Premýšľala som nad tým veľmi dlho, radila som sa s mnohými známymi, či dávajú deti do školy. Viacerí z môjho okolia to neriešia a zdá sa im to nafúknuté, no mne nie, ja som veľmi zodpovedná. Nakoniec som sa rozhodla pustiť ho, ale uvidím, ako sa situácia počas prvého týždňa vyvinie.

Obávate sa niečoho v súvislosti s koronou?

Veľmi sa to tu rozbehlo, je to horšie ako pri prvej vlne. Určite by som nikam necestovala, nepáčilo sa mi, že ľudia chodili po dovolenkách do zahraničia. Buďme úprimní, aj kvôli tomu sa to znovu vrátilo. Mali jedno leto zostať doma, bolo mi vtipné, ako nevedeli vydržať, niektorí mi pripadali, akoby nikdy v živote neboli na dovolenke a potrebovali silou mocou ísť do Chorvátska. Toto je podľa mňa pohŕdanie, nezodpovednosť a strašná arogancia voči ľuďom a celej situácii.