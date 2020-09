Stačí jedno pípnutie! Aj takto jednoducho sa dá zaplatiť za obed

Zaplatiť v obchode, na benzínke či v kine kartou je dnes už bežná vec. Neťaží nás v peňaženke príliš veľká hotovosť, nezdržíme sa zbytočne počítaním drobných pri pokladni a prípadná strata karty sa dá vždy jednoduchšie doriešiť s bankou než strata hotovosti.

Peniaze však nie sú jediným platidlom v našich peňaženkách. Čo napríklad také stravné lístky? Našli by sa aj vo vašej peňaženke?

Digitalizácia v gastrosektore

Digitalizácia je dnes pomerne často skloňovaným pojmom v mnohých odvetviach. Časy, kedy sme dostávali výplatu na ruku, posielali si faxy či písali cez kopiráky, sa zmenili doslova za pár rokov na obdobie plné technologických vychytávok, ktoré nám zjednodušujú život.

A inak tomu nie je ani v gastrosektore. Papierové stravné lístky postupne vytláčajú ich elektronické alternatívy. Stravovacie karty a appky dnes používa o 50-tisíc zamestnancov viac ako v minulom roku, celkovo teda už niečo cez 320-tisíc ľudí.

Hotovosť, karta či lístok?

Ako avizovala naša vláda, v súčasnosti sa diskutuje o zavedení stravného v hotovosti. Čo to bude znamenať pre ľudí? Po novom by nebolo na uvážení zamestnávateľa, akou formou zabezpečí obed svojim zamestnancom. Toto rozhodnutie by zostalo na samotnom zamestnancovi, či si zvolí stravné lístky, stravovaciu kartu, alebo hotovosť.

Poviete si, jednoznačne hotovosť! Pre každého je lákavé dostať o niekoľko desiatok eur naviac k výplate. Ale bolo by to naozaj aj lepšie? Každý sa rozhodne, či použije tieto peniaze na stravu, alebo na niečo iné. Otázkou je, kto zaručí ľuďom, že stravné zostane naozaj stravným, keď nikto nebude kontrolovať, ako s ním zamestnanec naloží? Bude mať potom tento príspevok vôbec zmysel? Skôr či neskôr tak nie je vylúčené, že nedôjde aj na debaty, či zrušiť, alebo nezrušiť príspevok na stravu. Naopak, digitalizácia stravného zjednodušuje život zamestnancom aj zároveň zachováva účel tohto príspevku.

Rýchlo, presne aj ekologicky

Zamestnanci vidia v stravovacích kartách hneď niekoľko výhod. Za ich najväčší benefit považujú najmä možnosť zaplatiť za obed presnú sumu (70 %). Aj napriek tomu, že papierové stravné lístky sú pre mnohých z nás neodmysliteľnou a hodnotnou súčasťou peňaženiek, treba uznať, že platba nimi nie je vždy praktická. Pri prepočítavaní sumy na bločku a na stravných lístkoch sa človeku ľahko stane, že sa preráta, a tak zbytočne prerobí. Zo stravného lístka mu totiž nikto späť nevydá.

Ľudia v prieskume ocenili tiež možnosť jednoducho zaplatiť za obed priložením karty (66 %). Ďalšie výhody vidia aj v jednoduchšej manipulácii so stravným (48 %), v možnosti pozrieť si jednoducho zostatok na karte (46 %), ako aj v ekologickej stránke tohto nosiča (45 %).