Herec Latinák si potrpí na to, aby ľudia vyslovovali jeho priezvisko správne: Takto ma nevolajte!

Známy herec Lukáš Latinák (43) prijal pozvanie do zábavnej šou 2 na 1, kde ho Adela Vinczeová (39) a Dano Dangl (45) poriadne vyobracali.

Latinák, ktorý si súkromie stráži ako oko v hlave, tak vliezol do jamy levovej. Lukášova rodina a kamaráti na neho prezradili viac, ako by si zrejme aj on sám želal.

Lukáš je pôvodom z Detvy z obce Hriňová, kde sa v hovorovej reči prísne mäkčí. A práve na správnu výslovnosť je známy herec vysadený. Lukáš si totiž potrpí na to, aby ľudia vyslovovali jeho priezvisko správne. Nie Latynák, ale Latinák. Svoje o tom vie aj jeho najlepší kamarát Karol: „Keď mu poviete Latynák, je na to extra citlivý.“

Lukášov herecký kolega Robo Jakab si na adresu svojho kamaráta rovnako zažartoval: „Ja vyslovím jeho meno! Ľukáš Ľatyňák. A ešte miluje, keď ho volajú Luco!“ Aby sa tak chalani vyhli nepríjemnostiam, vyriešili to jednoducho, aby bol Lukáš spokojný: „Preto ho voláme Luky,“ dodal herec Marián Miezga.