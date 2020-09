Novinka na odberových miestach: So získavaním vzoriek budú pomáhať medici

Odoberať vzorky na zistenie ochorenia COVID-19 budú aj medici.

Poslanci totiž v stredu schválili novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch, podľa ktorej budú medici po novom pomáhať hygienikom na odberových miestach. Novela je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího odpoveďou na to, že rezort chce zvyšovať počet odberových miest. Táto úprava má byť využitá výlučne počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Poslanci novelu zákona schválili v skrátenom legislatívnom konaní. Za novelu zákona hlasovalo všetkých 94 prítomných poslancov. Jedenásta schôdza parlamentu sa tým skončila.

"Chceme, aby zdravotní pracovníci v prvom rade zabezpečovali zdravotnú starostlivosť v nemocniciach. Budeme potrebovať aj pomoc medikov, eventuálne študentov ošetrovateľstva, ktorí by nám mohli pomôcť na odberových miestach," uviedol minister. Zákon podľa neho umožní posilniť kapacity zdravotníkov, aj pokiaľ by sa Slovensko dostalo do závažnejších fáz pandémie. Zdravotné výkony budú môcť študenti zabezpečovať iba pod dohľadom odborne spôsobilého zdravotníckeho pracovníka. "Čo sa týka dohľadávacej služby, tam nie je úplne nevyhnutné, aby to musel robiť potenciálny absolvent zdravotníckych štúdií. Pokiaľ však budú mať záujem pomôcť aj na úradoch verejného zdravotníctva, potešíme sa," doplnil šéf rezortu zdravotníctva.

Novela sa týka študentov doktorského študijného programu v odbore všeobecné lekárstvo, študentov ošetrovateľstva v dennej forme štúdia a študentov v odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia. Primárne budú odoberať biologický materiál na zistenie respiračného vírusového ochorenia. Študenti všeobecného lekárstva a ošetrovateľstva budú môcť poskytovať aj základnú zdravotnú starostlivosť, ktorú majú zvládnutú v rámci štúdia.

Ako v tlačovej správe informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, podmienkou je, aby študenti všeobecného lekárstva už mali za sebou štúdium v rozsahu najmenej osem semestrov, študenti ošetrovateľstva a urgentnej zdravotnej starostlivosti najmenej dva semestre. Napríklad poslucháči lekárskych fakúlt, ktorí študujú všeobecné lekárstvo, musia mať ukončených najmenej desať semestrov na to, aby mohli poskytovať aj zdravotnú starostlivosť. Na ich výkony bude vždy dohliadať lekár.

"Legislatívu sme pripravili na základe skúseností z predchádzajúcich mesiacov, ktoré ukázali, že krízové situácie si pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vyžadujú aj flexibilnú pracovnú silu," doplnil minister zdravotníctva. Benefitom tohto návrhu je podľa rezortu aj výmena odborných skúseností v zdravotníckej praxi. Študenti totiž môžu získať nové poznatky priamo medzi skúsenými zdravotníckymi pracovníkmi.