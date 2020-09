Žena sa nakazila HIV: Čo dokázalo jej telo za 30 rokov, teraz udivuje lekárov

Loreen Willenberg z Kalifornie sa pred takmer tridsiatimi rokmi nakazila vírusom HIV.

Aj keď neužívala žiadne lieky, vírus u nej nevyvolal ochorenie AIDS. U väčšiny nakazených pritom toto smrteľné ochorenie bez podania liekov do niekoľkých rokov vzniká. Šesťdesiatšesťročná Američanka je teraz zrejme ďalším prípadom, ktorý sa vírusu zbavil. V jej prípade však nejde o vyliečenie, ale samovoľné uzdravenie. Jej telo vírus po tridsiatich rokoch dokázalo úplne potlačiť.



Loreen má unikátnu genetickú výbavu, ktorá umožňuje jej imunitnému systému vírus držať na uzde, podľa najnovších výskumov sa vírus v jej tele nereplikuje a je v nedetekovateľnom množstve. Bude zrejme ďalším preukázaným prípadom uzdravenie z infekcie HIV. Dvaja ďalší muži sa vyliečili po transplantácii kostnej drene.



Timothy Ray Brown z Berlína a Adam Castillejo z Londýna sa vírusu úplne zbavili, nastalo to u nich po liečbe rakoviny kostnej drene. V ich prípade ide o uzdravenie liečbou, zatiaľ čo Loreen sa uzdravila samovoľne, pretože nikdy neužívala ani antiretrovirotiká, ktoré lekári pacientom s HIV nasadzujú. Tieto lieky síce nevedia vírus z tela odstrániť úplne, ale dokážu ho držať v pasívnom stave vo vnútri buniek, takže pacient je nenákazlivý pre svoje okolie a nerozvinie sa u neho AIDS.



Loreen sa nakazila v roku 1992 a od začiatku je považovaná za vzácny prípad jedinca imúnneho voči HIV. Vírus síce v bunkách zrejme stále má, ale je v pasívnom stave, nedokáže sa replikovať ako u iných pacientov, ktorí berú antiretrovirotiká. Avšak Kalifornčanka tieto lieky užívať nemusela. Najnovšie vyšetrenie jej krvného séra preukázalo, že sa vírus nedá bežnými testami detekovať. Tvrdí to tím vedcov z Harvardskej univerzity, Massachusettského technologického inštitútu a Ragonovho inštitútu.



"Mala by byť zaradená na zoznam tých, ktorí sú vyliečení, hoci úplne iným spôsobom," uviedla doktorka Sharon Lewinova z Inštitútu Petra Dohertyho v rozhovore pre New York Times. Podľa vedcov je voči HIV takto imúnnych len pol percenta nakazených osôb.