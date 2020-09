Vo veku 61 rokov zomrel český tréner Miloš Říha. Rodák z Pardubíc nezvládol boj s ťažkou chorobou, ktorej podľahol v nemocnici.

povedal Říhov syn Miloš pre český portál blesk.



Zdravotný stav Miloš Říhu bol posledný mesiac veľmi vážny. Absolvoval prevoz do nemocnice a rodina sa k jeho aktuálnemu stavu nevyjadrovala.



"Posledný mesiac to bol veľký boj, ďakujem celej rodine a všetkým blízkym. Stáli ste pri nás, čo bola veľká podpora. Ocovi by som sa chcel za všetko, čo robil pre druhých od srdca poďakovať," dodal zdrvený syn.



HC Slovan viedol aj počas dvoch sezón v nadnárodnej KHL. Posledné dva roky stál na lavičke českej repezentácie. Počas majstrovstiev sveta na Slovensku mu po prehre s Ruskom len tesne ušla bronzová medaila.