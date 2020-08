Naštartoval ich výrok Putina: USA vyzvali Rusko na rešpektovanie suverenity Bieloruska

Spojené štáty v pondelok vyzvali Rusko na rešpektovanie štátnej suverenity Bieloruska v reakcii na skorší výrok Moskvy, že je pripravená u svojho suseda vojensky zasiahnuť, ak sa tamojšie protesty vymknú spod kontroly. Informovala o tom agentúra AFP.

"Rusko musí rešpektovať suverenitu Bieloruska a právo jeho ľudu zvoliť si slobodne a spravodlivo svoje vodcu," vyhlásila v pondelok na tlačovej konferencii hovorkyňa Bieleho domu Kayleigh McEnanyová. "Významné počty Bielorusov, ktorí pokojne protestujú, sú jasnou ukážkou toho, že vláda už nemôže ignorovať volanie ľudí po demokracii," dodala.

V Bielorusku pokračujú už niekoľko týždňov protesty proti výsledku prezidentských volieb z 9. augusta, v ktorých podľa volebnej komisie získal už svoj šiesty mandát súčasný prezident Alexandr Lukašenko. Opozícia však výsledky spochybňuje a volá po nových voľbách a Lukašenkovom odstúpení. Prezident však zatiaľ odmieta s protestujúcimi rokovať a naďalej zotrváva pri moci.

Ruský prezident Vladimír Putin vyzval obe strany k dialógu, ale zároveň minulý týždeň vyhlásil, že je pripravený do Bieloruska vyslať vojakov, ak sa tamojšia situácia zhorší. Európska únia následne Moskvu vyzvala, aby sa zdržala intervencie do Bieloruska, a Francúzsko uviedlo, že vstup ruských vojsk do situácie by bolo "to najhoršie", čo by sa mohlo stať.