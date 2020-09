Nie je veľký rozdiel medzi prácou v Slovane a FC Barcelona

Je rozdiel v práci výživového poradcu v FC Barcelona a Slovane Bratislava? Podľa hosťa 2. ročníka unikátnej konferencie SPORT (R)EVOLUTION, ktorá sa uskutoční 16. septembra prostredníctvom unikátnej platformy a o ktorej sú všetky informácie na www.sportrevolution.sk, Milana Sedliaka veľký rozdiel nie je.

Sedliak, ktorý zabezpečuje výživové poradenstvo v Slovane, i jeho kolega z Barcelony vychádzajú z rovnakých vedeckých štúdií, obaja vedia, čo a kedy majú futbalisti jesť, aké výživové doplnky majú prijímať a koľko tuku má byť v ich tele. Otvoriť galériu Zdroj: SOŠV

Vedecký pracovník na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave Milan Sedliak na druhom ročníku unikátnej športovej konferencie SPORT (R)EVOLUTION, ktorá sa uskutoční 16. septembra prostredníctvom špeciálnej aplikácie, do ktorej prístup si môžete zakúpiť už dnes, prezradí aj to, čo si zvyknú dať hráči počas zápasov, alebo či vie prísť na to, že sa futbalista stravuje nezdravo. Milan Sedliak sa zaoberá aj vplyvom cvičení na kostrový sval, ale aj výživou a suplementáciou športovcov. Spoluprácu s ním si pochvaľujú okrem futbalistov Slovana aj poprední hokejisti (Andrej Meszároš, Andrej Sekera, Marek Marinčin, Richard Pánik, Libor Hudáček, Jaroslav Janus), tenisti (Martin Kližan, Dominika Cibulková) či lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová.

Slovan je momentálne podľa Milana Sedliaka jediný slovenský futbalový klub, ktorý má obsadenú funkciu výživového poradcu. V dnešnom modernom futbale je to veľká nevyhnutnosť. Výživový poradca musí dbať predovšetkým na špecifiká hráčov. S mužstvom síce nie je v dennodennom kontakte, nechodí s ním na výjazdy, ale rady im poskytuje pravidelne. „V prvom rade dbáme na to, aby hráči boli edukovaní. Vzdelávame ich na tímových mítingoch. Keď príde nový hráč, chceme, aby vedel, čo patrí do tímovej výživy. Hráči majú možnosť poskladať si menu. Môžu si napríklad pred zápasom vybrať, či chcú špagety, či ryžu, môžu si zvoliť druh omáčky. To isté platí aj pri raňajkách. Tam majú na výber od cereálií cez ľahko stráviteľné syry ako mozzarella až po nejaké pečivo. Raz sme dostali od hráčov sťažnosť, že by na obed privítali ešte viac zeleniny. To je skvelé a potešilo ma to. V rámci stravy majú hráči bohatý výber. Nenájdete tam však presladené termixy alebo mastné jedlá. Snažíme sa ísť do kvality. Bol som na konferencii v Španielsku, kde prezentovali svoje poznatky odborníci na výživu z FC Barcelona. Nerobia nič špeciálne, čo by sme my nerobili. Hráči nemajú na výber z 200 jedál. Menu sa v určitom množstve každý druhý týždeň opakuje, no hráči sú profesionáli. Nevadí im, že majú raz za čas to isté jedlo. Dôležité je, aby bolo kvalitne pripravené. Cieľom výživových poradcov je, aby potraviny, ktoré hráčom ponúknu, pomohli ich výkonnosti,“ uviedol v rozhovore pre web Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý je hlavným organizátorom konferencie SPORT (R)EVOLUTION Milan Sedliak, ktorý priznal, že barcelonský veľkoklub má dvoch odborníkov na výživu na plný úväzok a tí sa venujú aj mládeži. Ani s ňou však nechodia na výjazdy kuchári a deťom vyvárajú. Mládežníci z La Masie sa tiež musia spoľahnúť aj na suchú stravu. „Keď sa urobí dobrá bageta s trochou masla, dobrým syrom a šunkou, nie je na tom nič zlé. Dôležité je, aby deti neboli hladné.“ Otvoriť galériu Zdroj: SOŠV

Hráči A-tímu Slovana počas polčasových prestávok majú jedlo a občerstvenie k dispozícii aj počas polčasových prestávok v zápasoch. „Je tam iónový nápoj i čistá voda. Dôležité je, aby tam bolo aj ovocie, hrozno alebo banán. Natrafíme tam aj na rôzne sacharidové gély s kofeínom alebo bez,“ popisuje Milan Sedliak. Zároveň však priznáva, že jesť počas páuz nemusia všetci hráči. Profesionáli by mali poznať a vedieť, či im stačí iontový nápoj, či potrebuje pár bobúľ hrozna. Po zápasoch dostávajú hráči ľahké jedlá.

Milan Sedliak bude súčasťou aj online športovej konferencie SPORT (R)EVOLUTION!

