Špekulácie okolo Hrošovského: Po Slovákovi poškuľujú v Česku

Slovenský futbalista Patrik Hrošovský by sa po necelom roku strávenom v belgickom tíme KRC Genk mohol vrátiť späť do Česka.

O šikovnom stredopoliarovi uvažovala Sparta Praha, vo svojej šatni by ho radi opäť videli aj v Plzni, ale najväčší záujem údajne má majstrovská Slavia Praha. Podľa informácií webu iDnes.cz je prekážkou vysoké odstupné. Genk chce 28-ročného Slováka pustiť iba na prestup a žiada veľa peňazí. Hosťovanie neprichádza do úvahy.

Hrošovského do Slavie láka účasť vo futbalovej Európe aj osobnosť trénera Jindřicha Trpišovského. Účastník majstrovstiev Európy 2016 odišiel vlani v lete do Genku,ale v novej sezóne tam nenastupuje a podľa iDnes.cz svoju zmluvu do júna 2024 určite nedodrží.

Slavia Praha má istotu účasti minimálne v základnej skupine Európskej ligy, ale bude bojovať aj o skupinovú fázu Ligy majstrov. Začne vo štvrtom predkole 22. alebo 23. septembra.