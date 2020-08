Ďalší problém Hapalovej družiny: Slovenský útočník dostal od tímu zákaz vycestovať

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal nebude môcť v zápase Ligy národov v Izraeli (7. septembra) počítať so službami Adama Zreľáka.

Útočníkovi Norimbergu nemecký druholigista nepovolil vycestovať do Izraela. Slováci odohrajú zápasy v LN s Českom v Bratislave 4. septembra, resp. s Izraelom v Netanyi 7. septembra.

Vlani Slováci prehrali v LN s Čechmi oba zápasy. Doma v Trnave podľahli 1:2 a vonku v Prahe 0:1. "S Čechmi je to vždy špecifické. Chceme im vrátiť prehry z minulej edície Ligy národov," uviedol Zreľák na utorkovom brífingu v Senci. V Izraeli však už útočník Norimbergu nenastúpi. "Ja som od klubu dostal zákaz vycestovať do Izraela, pretože po návrate by som musel ísť do karantény a nestihol by som pohárový zápas. V klube mi nariadili, že sa po prvom zápase musím vrátiť."

Napriek obmedzeniam sa Zreľák do reprezentácie tešil, v uplynulom období ho limitovali zranenia. "Po ťažkom roku a zraneniach som už pol roka fit. Cítim sa výborne, verím, že to prenesiem aj do reprezentácie. Pre mňa je reprezentácia niečo veľké a vždy rád prídem. Som rád, že po ťažkých rokoch som tu a verím, že budem zdravý. Chcem sa presadiť a pomôcť gólmi."

O miesto v zostave Zreľák zabojuje s Róbertom Boženíkom. Ten po skončení uplynulej sezóny v drese holandského Feyenoordu Rotterdam zatiaľ neodohral súťažný zápas, no v príprave spolupracoval s bývalým úspešným kanonierom Robinom van Persiem. "Napriek tomu som odohral dosť zápasov, trénujeme dlho, som dobre pripravený. Verím, že aj spolupráca s van Persiem mi pomôže," povedal Boženík.

O miesto v útoku bude bojovať s Michalom Ďurišom, Ivanom Schranzom a Zreľákom. "Konkurencia musí vždy byť. V reprezentácii je jedno kto bude hrať, všetci sme pripravení pomôcť. Ja sa veľmi teším, derby s Českom som ešte nezažil. Sledujem často zápasy Slavie, jej hráči sú v nominácii. Ale aj my máme kvalitný káder, verím, že budeme šťastnejší," povedal 20-ročný zakončovateľ.

Boženík bude k dispozícii v oboch zápasoch, v klube mu povolili účasť aj v dueli na izraelskej pôde. "Dostali sme od holandskej vlády výnimku. Po návrate nemusíme ísť do karantény, ale musíme ísť každý druhý deň na testy."

Medzi nováčikmi v reprezentačnom výbere SR je obranca Martin Koscelník. Obranca Slovana Liberec verí, že sa do klubu vráti v dobrej nálade: "Je to pre mňa splnený sen a som rád, že môžem byť v tejto spoločnosti. Rivalita medzi Slovenskom a Českom bude stále. Ale máme na to, aby sme ich zdolali."

