Naučte potomkov hospodáriť s peniazmi: Aké vreckové dávať deťom do školy?

Nástup do prvého ročníka je správnym obdobím, kedy začať dávať deťom vreckové.

Aká je primeraná suma, ktorú by ste mali dať žiakovi či stredoškolákovi? Dôležité je nastaviť si presné pravidlá a držať sa ich. Menšie deti by, podľa odborníkov, mali dostávať určenú sumu každý týždeň. Stredoškolák by mal dostať peniaze raz do mesiaca.

Ak ste doteraz nedávali svojmu dieťaťu vreckové, nástup do školy je ten pravý čas. „Deti si musia uvedomiť, že peniaze nesmú iba míňať, ale treba myslieť aj na zadné vrátka a naučiť sa sporiť si,“ hovorí Linda Gergeľová odborníčka na financie zo spoločnosti Partners Group SK. Treba si však dohodnúť presné pravidlá. Taktiež je potrebné si určiť prípadný „postih“ za porušenie dohodnutých pravidiel, „napríklad vo forme zníženia vreckového o 10 % z celkovej sumy obvykle poskytovaného vreckového,“ doplnila Sylvia Ďatelinková zo Slovenskej bankovej asociácie.

Výška a forma toho, ako bude dieťa dostávať vreckové, závisia od jeho veku. „Na vlastný bankový účet a vlastnú kartu je dieťa pripravené na druhom stupni základnej školy,“ odporúča Gergeľová. Podľa prieskumu Poštovej banky je priemerná výška vreckového na základnej škole od 10 do 28 eur.

Koľko peňazí dávať

Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie

Od 6 do 10 rokov

Suma: 3 až 5 €/týždeň

- Deťom v tomto veku odporúčam poskytovať vreckové v pravidelnom týždennom intervale v hodnote 3 až 5 €. Pre deti je oveľa jednoduchšie naučiť sa správne hospodáriť s peniazmi, ak im je vreckové poskytované na týždennej báze.

Od 11 do 15 rokov

Suma: 10 až 15 €/týždeň

- Pre vekovú hranicu 11 až 15 rokov sa odporúča poskytovať vreckové v týždennom intervale. Vhodným riešením je zriadiť deťom bankový účet a k nemu platobnú kartu. Veľkou výhodou je, že rodič poukazuje peniaze priamo na účet dieťaťa, ktoré sa učí zaobchádzať s platobnou kartou, pričom tu odpadá riziko zo straty, či krádeže hotovosti. Rodič má navyše nepretržitý prehľad o tom, na čo dieťa vreckové využíva a ako hospodári. Deťom v tejto vekovej kategórii je nevyhnutné začať vštepovať zásady efektívneho hospodárenia s peniazmi a najmä dôležitosť tvorby fi - nančnej rezervy v odporúčanej výške 10 % z týždenného vreckového.

Stredoškolák

Suma: 30 až 50 €/mesiac

- Vreckové odporúčam poskytovať na mesačnej báze na bankový účet. Účet je pre dieťa v tomto veku už nevyhnutnosťou, môže mu slúžiť napríklad pre účely poukázania výplaty z brigádnej činnosti, či ako bezpečný platobný prostriedok pri pobyte v zahraničí. Najmä je potrebné dieťaťu ozrejmiť, že PIN kód nemá nikomu oznamovať a nikam zapisovať.

Vzťah detí k peniazom

Veronika Marcinčáková Husárová, detská psychiatrička

- V niektorých rodinách však môže výborne fungovať aj iný systém, napríklad, že dieťa nedostáva pravidelné vreckové, ale keď na niečo potrebuje peniaze, vypýta si od rodiča. Záleží na konkrétnom dieťati, aká forma poskytovania financií bude pre neho viac vyhovujúca. Vzťah a postoj k peniazom dieťa preberá od svojich rodičov. Keď chcete, aby si vaše dieťa vážilo vlastnú prácu a peniaze, ktoré za ňu dostane, musíte mať takýto postoj aj vy sami. Rovnako dieťa podvedome vníma aj spôsob míňania peňazí.

Vyhnite sa chybám

Linda Gergeľová, Partners Group SK

- Vreckové dávajte dieťaťu pravidelne – týždenne alebo mesačne.

- Neplaťte deťom za bežné domáce práce: vysávanie, kosenie trávnika, umytie auta alebo riadu. Je dôležité, aby vedeli, že majú v domácnosti aj povinnosti.

- Vždy potomkovi vysvetlite, prečo je/nie je dobré to, ako minul svoje peniaze.

- Finančné zlozvyky v domácnosti – dôležitú úlohu pri finančnom vzdelávaní zohráva, čo dieťa vidí doma. Deti sa učia pozorovaním a väčšinu návykov preberajú práve od rodičov.