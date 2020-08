Víťazom druhej etapy favorit Alaphilippe: Peter Sagan na pódium nedosiahol

Počas dnešnej náročnej horskej, takmer 200 kilometrovej etapy zvíťazil po záverečnom výpade Francúz Julian Alaphilippe (28) z tímu Omega Pharma - Quick Step. Jeho čas bol 4 hodiny, 55 minút a 27 sekúnd.

Julian si tak v ďalšej etape oblečie žltý dres. Je však pravdepodobné, že si ho udrží aj počas ďalšej časti Tour de France.. Pre Alaphilippeho je toto víťazstvo o to cennejšie a emočne náročne, nakoľko ho nemôže zdieľať so zosnulým otcom, na ktorého si spomenul prostredníctvom rozhovoru. Pred začatím Tour de France sa pritom Julian vyjadril, že žltý dres nebude jeho cieľom.Organizátori pripravili už v druhej etape dve náročné stúpania 1. kategórie na Col de la Colmiane (16,3 km, 6,3%) a Col de Turini (14,9 km, 7,4%). V závere nasledovali ešte kopec 2. kategórie Col d'Eze (7,8 km, 6,1%) a stúpanie na Col des Quatre Chemins s bonusovými sekundami deväť km pred cieľom.. Na pomoc mal tímového kolegu Lukasa Pöstlebergera, okrem nich sa do čela dostali aj Benoît Cosnefroy (AG2R), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Toms Skujinš (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis), Michael Gogl (NTT) a Matteo Trentin (CCC). Prémiu získal taliansky pretekár, Sagan bol druhý a pripísal si 17 bodov. Trentin si onedlho z úniku vystúpil, ostatní pokračovali a mali náskok na pelotón približne tri minúty. Spolu absolvovali aj Col de la Colmiane a následný zjazd., na čele zostali Gogl, Perez, Asgreen, Skujinš a Pöstlberger. V pelotóne prebrali vedúcu úlohu jazdci Jumbo-Visma, žltý Alexander Kristoff z balíka vypadol. Náskok cyklistov v úniku postupne klesal a na Col d'Eze sa ich pokus skončil. O víťazovi sa rozhodlo na záverečnom kopci Col des Quatre Chemins, kde zaútočil Alaphilippe, pridali sa k nemu Yates a Hirschi. Vypracovali si malý náskok, no ten pelotón v dlhom zjazde a na následnej rovinke nedokázal zmazať. V špurte trojice vyhral domáci favorit Alaphilippe pred Hirschim a Yatesom, hlavný balík finišoval dve sekundy za ním.