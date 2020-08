Buď zaplatíte 700 miliónov eur alebo nikam nejde: Stanovisko La Ligy je voči Messimu nekompromisné

Sága okolo Lionela Messiho (33) stále pokračuje. Prvotné informácie o argentínčanovom odchode sú razom preč.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pôvodný dovetok v zmluve Lionela o tom, že klub môže opustiť po akejkoľvek sezóne zjavne nie je platný., aby mohol klub opustiť zadarmo. Messi však argumentuje tým, že sezóny sa z dôvodu koronavírusu predĺžila, čo by automaticky malo predĺžiť aj čas na odchod.To, či Messi v klube zotrvá, no nebude zaň hrať alebo ho nakoniec opustí by malo nájsť svoje rozuzlenie v najbližších dňoch.