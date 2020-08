Sagan sa predstavil v zelenom drese: Po úvodnej časti mu prischol aj napriek tretiemu miestu

Peter Sagan sa na štart druhej etapy postavil napriek priebežnému 3. miestu v bodovacej súťaži v zelenom drese. Dôvod?

Tretí v priebežnom hodnotení bol slovenský Tourminátor a preto v zelenom štartoval práve on. „V závere prvej etapy bol veľký zmätok. Záverečný špurt bol čistá lotéria. Do ďalších bojov o etapové vavríny budem potrebovať trochu viac šťastia," vyjadril sa Peter v cieli prvej etapy.



Organizátori pripravili už v druhej etape dve náročné stúpania 1. kategórie na Col de la Colmiane (16,3 km, 6,3%) a Col de Turini (14,9 km, 7,4%). V závere nasledovali ešte kopec 2. kategórie Col d'Eze (7,8 km, 6,1%) a stúpanie na Col des Quatre Chemins s bonusovými sekundami deväť km pred cieľom. Rýchlostná prémia bola na ešte pred prvým kopcom a tak sa do úvodného úniku zapojil aj Peter Sagan, ktorý bojuje o ôsmy zelený dres. Na pomoc mal tímového kolegu Lukasa Pöstlebergera, okrem nich sa do čela dostali aj Benoît Cosnefroy (AG2R), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Toms Skujinš (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis), Michael Gogl (NTT) a Matteo Trentin (CCC). Prémiu získal taliansky pretekár, Sagan bol druhý a pripísal si 17 bodov. Trentin si onedlho z úniku vystúpil, ostatní pokračovali a mali náskok na pelotón približne tri minúty. Spolu absolvovali aj Col de la Colmiane a následný zjazd.



Sagan si z vedúcej skupiny vystúpil na stúpaní na Col de Turini, na čele zostali Gogl, Perez, Asgreen, Skujinš a Pöstlberger. V pelotóne prebrali vedúcu úlohu jazdci Jumbo-Visma, žltý Alexander Kristoff z balíka vypadol. Náskok cyklistov v úniku postupne klesal a na Col d'Eze sa ich pokus skončil. O víťazovi sa rozhodlo na záverečnom kopci Col des Quatre Chemins, kde zaútočil Alaphilippe, pridali sa k nemu Yates a Hirschi. Vypracovali si malý náskok, no ten pelotón v dlhom zjazde a na následnej rovinke nedokázal zmazať. V špurte trojice vyhral domáci favorit Alaphilippe pred Hirschim a Yatesom, hlavný balík finišoval dve sekundy za ním.