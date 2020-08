Takéto delo má Tourminátor! Na Tour de France sa preháňa na bicykli za 11-tisíc eur!

To už je poriadne namakaný stroj! Ako vyzerá a z čoho sa skladá bicykel, na ktorom sa blázni Peter Sagan (30) na Tour de France? Čitateľom Nového Času to objasnil starší z bratov Saganovcov - Juraj (31).

Ten momentálne na Starej dáme nepreteká. Tourminátora tentoraz podporuje len pred televízorom., s ktorým bude najbližšie tri týždne brázdiť cesty prestížnych pretekov. Nový Čas oslovil jeho staršieho brata Juraja, ktorý vysvetlil, čo taký bicykel obsahuje a ako vlastne funguje.

„Ide o bicykel značky Specialized. Máme na ňom kotúčové brzdy a elektronické riadenie Shimano. Dvojpíla vpredu, 11 prevodov vzadu. Samozrejme, karbónový rám. Počas tréningu využívame normálne plášťové kolesá, na pretekoch však momentálne stále jazdíme galusky. Stanovená hmotnosť je taká, že bicykel nemôže spadnúť pod 6,8 kg. Cena sa pohybuje okolo 11-tisíc eur,“ vysvetlil starší z bratov Saganovcov, ktorý najviac oceňuje predovšetkým elektronické prvky. „Wattový merač a rovnako tak elektronická navigácia nemôžu chýbať. Všetky možné intervaly jazdíme na základe nameraných wattov,“ dodal J. Sagan.

Samotný stroj má relatívne konzervatívny dizajn, na tom však zrejme pretekárom záleží najmenej. „Nikto z nás na ňom nemá nejaké svoje vlastné dizajnové prvky. Väčšinou iba menovku, aby sme mechanikom uľahčili prácu,“ smial sa Sagan starší.

V prípade, že by na pretekoch došlo k defektu, poruke sú vždy šikovní mechanici tímu Bora. „Kolesá si ako pretekári sami nemeníme. To už nechávame na mechanikov. Teraz, ako máme tie kotúčové brzdy, tak to trvá trošku dlhšie. Ale stále sa to do pol minúty zvládnuť dá,“ uzavrel Sagan.