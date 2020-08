Harry a Meghan plánujú návrat do Veľkej Británie: Nečakaný dôvod

Vojvoda zo Sussexu Harry (35), ktorý začiatkom roka opustil kráľovský život spolu so svojou manželkou Meghan Markle (39) sa zaviazal, že na budúci rok priletí domov na Majstrovstvá sveta v rugby league.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Budúci rok sa uskutoční svetový pohár v ragby lige. Určite sa plánujem vrátiť. Už dávno by som bol prišiel, nebyť koronavírusu,“ uviedol Harry. Poznamenal tiež, že jeho obľúbenému športu sa "darí" už od jeho narodenia v roku 1895 a zložil poklonu všetkým hráčom. „Strávil som 10 rokov v armáde, viem, čo je to výdrž. Ale toto je šialenstvo. Skladám úctu každému, kto hrá túto hru, je to podľa mňa úžasné. Tento šport dokáže spojiť toľko rodín, toľko ľudí,“ dodáva vojvoda ďalej.

Svetový pohár v ragby sa má konať v Anglicku od 23. októbra do 27. novembra budúceho roka. Ďalšia návšteva Harryho do Spojeného kráľovstva sa očakáva budúci rok v lete pri odhalení sochy jeho matky Diany, ktorú spolu s princom Williamom dali postviť v areáli Kensingtonského paláca k príležitosti jej 60. narodenín, uvádza mirror.co.uk. Podľa všetkého ale Harry s Meghan strávia v Anglicku počas budúceho roka dlhšie obdobie, pretože sa budú chcieť zrejme zúčastniť aj ďalších športových podujatí a oslavy narodenín kráľovnej Alžbety.