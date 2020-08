Scenárista Kraus povie už dnes áno priateľke Janke: Svadba bude len pre rodinu!

Ako bude vyzerať ich veľký deň? Scenárista Andy Kraus (53) prežíva jedno z najkrajších období. S priateľkou Jankou (34) tvoria pár už viac ako tri roky a na jeseň sa im narodila rozkošná dcérka Adelka.

Zaľúbenci sa rozhodli svoju lásku spečatiť pred oltárom. Kraus Novému Času otvorene porozprával o dnešnom dni, na ktorý sa s Jankou tak veľmi tešili. Bude to ich malá rozprávková svadba.

Kraus a Janka si vymenia obrúčky v Zichyho paláci v Bratislave. „A potom sa autobusom presunieme do Mierova,“ prezradil Novému Času tesne pred svadobným dňom ešte stále slobodný scenárista. Práve v Mierove sa nachádza krásny kaštieľ, kde sa bude konať veselica. Párik si pozval na svoju svadbu približne 50 ľudí.

„Toto máme iba rodinu. S kamarátmi a s kolegami to mám riešené inak. To máme separátnu párty, ale tam ešte dátum nie je daný, lebo to závisí od toho, ako budeme mať nakrúcanie v septembri,“ vysvetlil Kraus, ktorý opäť nakrúca obľúbený seriál Susedia. Rozprávkové miesto sa bude niesť v romantickom duchu a celá svadba bude dýchať pohodou. Aspoň tak si to želajú zaľúbenci. Kaštieľ si rezervovali celý, takže budú mať súkromie a nikto a nič ich nebude rušiť. Hostina bude aj vo vnútorných priestoroch, aj na terase.