Koronakríza dala tvrdú ranu aj koncernu Coca-Cola: Plánuje zrušiť tisícky pracovných miest

Americký nápojový koncern Coca-Cola sa pridal na zoznam veľkých amerických firiem, ktoré v dôsledku pandémie nového koronavírusu plánujú zrušiť tisícky pracovných miest.

Zároveň oznámil reorganizáciu svojho biznisu, súčasťou ktorej je zníženie počtu divízií približne o polovicu.

Najväčší producent nealkoholických nápojov na svete oznámil, že svojim zhruba 4000 zamestnancom v USA, Kanade a Portoriku ponúka program dobrovoľného odchodu. Podobný program plánuje ponúknuť aj na ďalších trhoch, nevylúčil však, že po dohode o dobrovoľnom odchode budú nasledovať aj iné formy rušenia pracovných miest.

"Očakávame, že program dobrovoľného odchodu zníži počet zamestnancov, ktorí budú musieť odísť nedobrovoľne," uviedlo vedenie firmy. Zároveň dodalo, že program si vyžiada náklady v rozmedzí 350 až 550 miliónov USD (296,46 milióna až 465,86 milióna eur).

Koncern, ktorého tržby klesli v 2. kvartáli v dôsledku opatrení proti šíreniu nového koronavírusu o viac než štvrtinu, zároveň oznámil reorganizáciu biznisu. Z terajších celkovo 17 divízií bude mať Coca-Cola deväť prevádzkových divízií.

Coca-Cola sa tak pridala k ďalším veľkým americkým spoločnostiam, ktoré pre dôsledky pandémie oznámili rozsiahle rušenie pracovných pozícií. Letecká spoločnosť American Airlines v týchto dňoch uviedla, že po skončení federálneho programu na ochranu pracovných miest (skončí sa v októbri) bude musieť prepustiť 19 000 zamestnancov.

Minulý týždeň prepúšťanie ohlásila kozmetická spoločnosť Estée Lauder, a to po tom, ako za 4. kvartál obchodného roka 2019/2020 oznámila stratu. Firma informovala, že v dôsledku tohto vývoja zruší do 2000 pracovných miest. Zároveň dodala, že by mohla zatvoriť 10 až 15 % samostatných obchodov. O rušení tisícok pracovných miest informoval aj svetový poskytovateľ služieb v ropnom priemysle, americká spoločnosť Schlumberger.

(1 EUR = 1,1806 USD)