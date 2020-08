Mamička predáva karavan na Facebooku, z toho inzerátu idú ľudia do kolien: Vážne toto napísala?!

Mamička sa rozhodla na Facebook Marketplace predať svoj 27-ročný karavan.

Katie Perkins (35) ho označila za "kus odpadu" a "plechovku na kolesách". Nešetrila úprimnosťou a pri inzeráte uviedla dlhý zoznam nedostatkov "prastarého" karavanu. Je ochotná vymeniť ho za 100 libier (111 eur) alebo fľaše červeného vína, informuje The Sun. "Nie je v perfektnom stave, nie je pekný, je to plechovka na kolesách, je tam teplo v lete, chladno v zime, dokonca sú vnútri cencúle," píše Britka. "Všetky koberce by sa mali vymeniť. Potrebovalo by to poriadne vyčistenie s bielidlom. Trúba je naho*no, varná doska je naho*no, chladnička je naho*no."

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Katie žila aj s rodinou v karavane sedem rokov, zatiaľ čo budovali svoj dom snov. Ich plány sa ale podľa jej vlastných slov zmenili na nočnú moru. Matka dokonca vydala varovanie pred otehotnením, keďže jej rodina sa v karavane rozšírila o troch členov. "Deti sa tam učili chodiť na nočník, rovnako ako psy. Posledných deväť mesiacov ho využívame ako sklad. V ďalšom kroku doň nasťahujeme sliepky. V karavane sú zničené postele," uvádza.

Žena ale taktiež uviedla aj jeho dobré stránky. Nachádza sa v ňom podľa nej celkom dobrá mikrovlnka a v cene sú zahrnuté aj staré topánky, abstraktné maľby jej detí a staré fľaše od alkoholu pod umývadlom. Za karavan toho nechce veľa. "Ak skutočne chcete túto obludnosť vo svojom živote, tak ju vymením za zopár debničiek manželovho obľúbeného vína - Jammy Red Roo alebo Jam Shed. Odstraňte tento kus odpadu z môjho pozemku. Rada by som povedala, že je krásny, ale klamala by som. Rada by som povedala, že sa mi v ňom skvelo bývalo, ale klamala by som. Rada by som povedala, že sa teším na dovolenku v ňom, ale hádajte čo? ... klamala by som. Fotky vnútra sú naho*no - užite si ich."

Jej inzerát ľudí pobavil a tisícky z nich ho zdieľali. Stovky ľudí pod ním zanechali komentár. Istý fanúšik ho označil za najlepší inzerát na svete. Ďalší ju obdivujú za sedem rokov života v karavane s piatimi deťmi a dúfajú, že si už užíva nový domček. Ďalšieho komentujúceho inzerát nezaujal. "Fotky sú zahanbujúce, chcelo by to spáliť," píše. "Som bez hypotéky a vlastním šesťizbový dom v 35 rokoch. Ty a tvoje názory mi môžu byť u r*ti," odpísala mu Katie.