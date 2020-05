Ako 15-ročná odpísala na inzerát námorníkovi: Čo nasledovalo, musel byť osud

V roku 1957 odpovedala vtedy 15-ročná Shirley Kerrigan na inzerát v novinách, v ktorom si istý námorník hľadal priateľa na dopisovanie.

Keďže na inzerát dostal mnoho odpovedí, niektoré posunul svojim kamarátom, s ktorými sa spoločne plavil na lodi HMS Ganges. Ako informuje Metro, tak sa list 15-ročnej dievčiny dostal k vtedy 19-ročnému námorníkovi Jackovi Godleymu. Je to neuveriteľné, no Shirley žila iba päť minút od Jackovej rodiny v britskom Sheffielde.

Po prvom vymenenom liste pár pokračoval v ďalšom dopisovaní. O rok neskôr, keď sa Jack dostal na priepustku domov, sa stretli. Zamilovali sa a dnes majú 78-ročná Shirley s 82-ročným Jackom spolu päť detí - Karen, Kevan, Donna, Lisa a Debra - 10 vnúčať a 4 pravnúčatá. Nedávno oslávili 60. výročie ich sobáša.

Shirley je šťastná, že list skončil práve u Jacka. Myslí si, že to bol osud. "Ten námorník dostal plné vreco listov a povedal: 'Tu máš, Ginge' - tak prezývali Jacka v námorníctve. Povedal: 'Je tu jeden zo Sheffieldu, ten si môžeš nechať.' "Môj otec nebol nadšený, vôbec nevedel, že som tam napísala."

Po ich stretnutí napísal Jack list Shirleynmu otcovi, Georgovi, a požiadal ho o povolenie vziať si jeho dcéru za ženu. Keď sa ďalšíkrát dostal na priepustku domov a stretli sa, mal už kúpený snubný prsteň a požiadal ju o ruku.

Kvôli Jackovej službe v námorníctve museli trikrát presunúť svadbu, no nakoniec sa vzali dňa 30. apríla 1960 v kostole v Ecclesfielde. Medové týždne strávili v meste Blackpool.

Shirley sa zamestnala ako poštová operátorka. Vďaka nej sa mohli cez listy kontaktovať ďalší zaľúbenci. Jack opustil námorníctvo v roku 1962, potom sa zamestnal vo firme na výrobu nástrojov. Neskôr bol vodičom autobusu a dodávok.

Po šesťdesiatich rokoch manželstva si myslí, že práve vďaka rozdielnym osobnostiam ich láska vydržala. "Sme rozdielni, Shirley a ja. Protiklady sa priťahujú. Preto nám to spolu vydržalo. A ešte pre to, že robím to, čo mi povie," konštatoval Jack.

Svoje výročia zvyčajne oslavujú dobrým jedlom v reštaurácii, no pre nový koronavírus to nie je možné. "Pre COVID-19 to bol deň ako každý iný. Nerobili sme nič výnimočné. Plánujeme to osláviť, keď toto prejde," hovorí Shirley.

Ich dcéra, oblastná manažérka pre zdravotníctvo Debra Fletcher (41), je smutná, že nemohla s nimi doma osláviť ich výročie. "Celá rodina plánovala prísť a stráviť s nimi ten deň na pláži. Namiesto toho sme vyzdobili ich dom transparentmi. Od cesty sme im zaželali všetko najlepšie k výročiu." Zvyčajne sa s nimi Debra vidí každý víkend, no teraz sa ich snaží chrániť. "Za posledných šesť týždňov, jediná interakcia, ktorú sme spolu mali, bol rozhovor v dvojmetrovej vzdialenosti v ich záhrade. Je to ťažké, nemôcť im dať pusu alebo objať ich, ale je to pre dobro všetkých."