Prešovský poslanec poukazuje na plytvanie mesta pri tragédii: Prečo stál posudok búrania paneláka 7-krát viac?!

Dlho, draho a netransparentne? Posudok znalcov na vysokú faktúru za búracie práce po výbuchu plynu v Prešove je terčom kritiky.

Mestský poslanec a právnik Martin Eštočák (31, nezávislý) hovorí o plytvaní peňazí. Hnevá ho, že mesto neurobilo transparentnú súťaž a za vypracovanie posudku bez okolkov vyplatilo 16 619 eur. Podľa neho suma a čas vypracovania až štyri mesiace nekorešpondujú s reálnou ponukou iných odborníkov, ktorí to dokážu oveľa lacnejšie. Veľké rozčarovanie po vlaňajšej tragickej explózii zo 6. decembra vyvolala aj výsledná suma za búranie až vo výške 1,1 milióna eur.

Znalci mali preto posúdiť oprávnenosť fakturácie subjektu Matijka, s. r. o. Urobili tak, ale trvalo im to štyri mesiace a vyfaktúrovali si za to horibilnú sumu. „Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity dodal túto službu mestu Prešov za 16 619 eur a trvalo mu to až 4 mesiace. Išlo zhruba o 10 strán textu. Zistil som, že existujú aj iné, lacnejšie ponuky na vypracovanie znaleckého posudku,“ uviedol poslanec Eštočák, ktorý zaslal žiadosti o cenové ponuky aj iným stavebným fakultám, aby mal čo najobjektívnejšie porovnanie.

Kontaktoval Prahu, Brno, Ostravu, Košice a Bratislavu. „Cenová ponuka Súdnoznaleckého ústavu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bola 2 400 € aj s daňou a čas vypracovania len 1,5 mesiaca!“ reagoval pre Nový Čas poslanec. Prekvapujúce podľa neho je aj to, že mesto zadalo ponuku až v marci a štyri mesiace na vypracovanie je dosť dlhý čas.

Neefektívne hospodárenie?

Poslanec poukazuje aj na iné veci. „Problémom je aj to, že zadávateľ objednávky nerobil žiadny prieskum cenovej ponuky. Preto možno konštatovať, že ide o neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov,“ dodal. Pýta sa, prečo bol posudok preplatený, a aj ako právnik sa nazdáva, že je nevyhnutné vypracovať kontrolný znalecký posudok za normálnu cenu, akú napríklad ponúka Slovenská technická univerzita v Bratislave. Eštočák nevylučuje, že túto cenovú ponuku uhradí sám alebo na septembrovom zastupiteľstve predloží návrh uznesenia na vypracovanie kontrolného posudku.

„Vyberali sme spomedzi troch súdnoznaleckých ústavov. Tento znalecký ústav, ktorý je zároveň najvyšším znaleckým orgánom na území Slovenskej republiky, si vybralo aj mesto Prešov. Mesto považuje cenu posudku za adekvátnu, nakoľko zodpovedá odmenám za obdobnú znaleckú činnosť. Je vysoko pravdepodobné, že ponuka, ktorú si vyžiadal pán poslanec Martin Eštočák, nezohľadňuje rozsah všetkých skúmaných prác," uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek.