Po prázdninách sa rozbehne aj parlament: Otestujú všetkých poslancov? Stručná odpoveď Kollára

Ako sa parlament pripravuje na druhú vlnu? Poslancom sa končia letné prázdniny a budúci týždeň ich čaká prvé podovolenkové rokovanie. Viacerí sa vrátili zo zahraničia, čo môže predstavovať riziko vypuknutia nákazy v parlamente.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Pred dvomi týž­dňami sa navyše potvrdil COVID-19 u poslanca Eduarda Kočiša z ĽSNS. Nový Čas zisťoval, či sa jeho straníci dali pre istotu otestovať a či bude negatívny test podmienkou na vstup do Národnej rady.

Parlament sa v týchto dňoch zaoberá podobným problémom ako na jar - chce zabezpečiť, aby sa poslanci Národnej rady nenakazili ochorením COVID-19. Do práce totiž nastupujú už budúci týždeň. Ak by bol jeden z nich nakazený, mohol by byť ohrozený chod celej Národnej rady. V marci sa chcel takejto situácii vyhnúť premiér Igor Matovič (47) tzv. pulingovým testovaním. „S relatívne malým počtom testov sa otestuje veľká skupina ľudí, čiže napríklad sa parlament rozdelí na 3-krát po 50 ľudí a my máme síce iba tri testy, ale zistíme, či sa tam náhodou medzi 150 ľuďmi koronavírus nenachádza,“ povedal vtedy premiér.

K testovaniu však napokon nedošlo a zrejme k nemu nedôjde ani teraz. „Nie, nebude sa,“ znela odpoveď predsedu parlamentu Borisa Kollára na otázku, či sa bude negatívny test vyžadovať od poslancov pred vstupom do parlamentu. Úrad verejného zdravotníctva ani Národná rada na otázky súvisiace s ochranou poslancov do uzávierky neodpovedali.

Budú kotlebovci nosiť rúško?

Najväčší problém s rúškami majú poslanci z fašistickej strany ĽSNS, ktorí často označujú koronavírus za vymyslený. Najznámejší je incident Milana Mazureka, ktorého vyhodili z banky po tom, čo si odmietol nasadiť rúško. Paradoxom je, že práve jeden z poslancov ĽSNS mal pred dvomi týždňami pozitívny test na COVID-19. Eduard Kočiš sa pravdepodobne nakazil na dovolenke v Bulharsku.

Poslanec kotlebovcov Ondrej Ďurica vtedy informoval, že ostatní straníci sa testovať nebudú, keďže neboli s Kočišom v posledných týždňoch vo fyzickom kontakte. Na našu otázku, či nešli na testy ani neskôr, neodpovedal, rovnako ani na otázku, či budú poctivo nosiť rúška. Viacerí poslanci sa preto boja kontaktu s poslancami ĽSNS.