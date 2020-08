Pred 8,5 rokmi zhorela do tla: Krásna Hôrka odkrýva vzácne tajomstvá

Idú podľa plánu! Na Krásnu Hôrku, ktorá ešte stále nie je taká krásna, aby ju mohli obdivovať aj návštevníci, sa zatiaľ dostali len archeológovia.

Ich výskum predchádza do záverečnej etapy obnovy hradu a jeho výsledky využijú pri projektovej dokumentácii stavby. Pred 8,5 rokom vyhorenú pamiatku sprístupnia postupne o dva roky a kompletne o 4 roky. Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis pre Nový Čas potvrdil, že urobia maximum pre to, aby verejnosť mohla Krásnu Hôrku navštíviť čím skôr.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Dolnú časť by sme mali otvoriť na prelome rokov 2021/2022 alebo v lete a celú Krásnu Hôrku najneskôr v roku 2024. Nosím v hlave aj myšlienky, aby bol hrad prázdny a o to viac si to návštevníci mohli vychutnať,“ povedal Panis.

Čo majú v pláne

Ako priamo na hrade prezradil archeológ Peter Bednár, na výskum si vytypovali najstaršie časti - gotickú vežu i palác, sevorovýchodnú baštu, ale aj piate nádvorie. „Výskum potrvá do novembra, ale už teraz vieme povedať, že projektanti poslednej etapy dostanú dôkladnú správu. Zamerali sme sa nielen na stredoveké dejiny, ale aj na vežičky a na kanalizáciu z konca 19. a zo začiatku 20. storočia, aby sa využili nefunkčné inžinierske siete,“ konštatoval Bednár.

Podľa neho majú za sebou 13 preskúmaných sond, plánujú odkrývať zvyšky kaplnky. „Väčšina sa viaže na stredoveký hrad a vieme, ako sa rozširoval v 15. a 16. storočí. Okrem zvyškov včasnogotickej hradby sa podarilo objaviť niekoľko mladších artefaktov, ale zaujímavá je napríklad aj ostroha zo 16. storočia,“ dodal archeológ.